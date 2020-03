Spieler zeigt prunkvolles Haus im MMORPG ESO, in das er so viel gesteckt hat

Housing im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) ist ein netter Zeitvertreib, für das eigentlicheSspiel aber nicht wirklich wichtig. Ein Spieler zeigt nun aber, was für Möglichkeiten das Feature bietet und stellt stolz sein Haus vor.

Was hat der Spieler für ein Haus gebaut? Auf Reddit teilte Jchysteria vom Ebenherz Pakt ein Video, das sein Zuhause zeigt.

Das große Anwesen ist wunderschön eingerichtet mit jeder Megen Deko und sieht einfach umwerfend aus. Jchysteria beweist viel Liebe zum Detail. In einem solchen Haus würde sich bestimmt jeder ESO-Spieler wohl fühlen.

Ein Haus, in dem viel Arbeit steckt

Was erklärt Jchysteri zum Haus? Auf die Frage, ob er denn viel Geld für das Eigenheim ausgegeben habe, erklärte der Spieler:

In dieses Haus habe ich eine Menge Gold gesteckt… Es ist eines der bemerkenswerten Häuser, das man mit Gold kaufen kann. Ich habe auch einige Kronengegenstände benutzt, die ich über den Goldaustausch geschenkt bekommen habe. Ich selbst habe einige Kronengegenstände aus den mit ESO + gelieferten Kronen eingesetzt. Ich arbeite schon eine ganze Weile an diesem Haus … Housing ist der schwierigste Part des Endgames. Das Teuerste in diesem Haus ist das Reittier im mittleren Stall, für das ich zugegebenermaßen 100 Dollar in Kronenkisten gekauft habe. Jchysteria über Reddit

Wie reagieren die Spieler auf das Haus? Das, was Jchysteria zeigt, kommt richtig gut an – obwohl er etwas mit seinem Eigenheim protzt. Die Spieler loben ihn für die Arbeit, der er in sein Haus gesteckt hat. Einige zeigen sich überrascht darüber, was mit dem Housing in ESO überhaupt möglich ist.

Manche fühlen sich nun inspiriert dazu, ebenfalls mit dem Housing zu beginnen. Auf Reddit wird über das Haus diskutiert und es gibt viel Lob dafür.

Cosmic_Quasar schreibt auf Reddit: „Ich muss erst noch zum Housing kommen. Aber ich bin jetzt wirklich aufgeregt.“

Trickenzie meint: „Beeindruckend. Ich spiele noch nicht lange und habe mir überlegt, Housing zu machen. Ich bin jetzt überzeugt!“

motje321 erklärt: „Tu mir das bitte nicht an. Ich habe mit dem Housing aufgehört, aber du bringst mich dazu, weiterzumachen.“

Für manche ist das Housing in ESO eine Art Endgame-Inhalt.

Housing ist nicht wichtig, macht aber Spaß

Welchen Stellenwert hat das Housing in ESO? Housing ist nicht essentiell wichtig für das MMORPG, das den Fokus auf Story, Quests und Gruppeninhalte wie schwere Dungeons legt.

Für manche gehört es aber zum Endgame. Es macht Spaß, ein Haus zu kaufen, dieses nach den eigenen Vorstellungen einzurichten und es als Rückzugsort zu benutzen.

Spielerisch kann man an den Dummys Builds ausprobieren und Möbel herstellen, die ihr dann an Mitspieler verkauft. Außerdem gibt es Färbestationen, an denen ihr eure Ausrüstung individualisiert. Crafting ist ebenso möglich.

Was haltet ihr von diesem Haus in The Elder Scrolls Online? Betreibt ihr vielleicht selbst Housing? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.