WoW: BC Classic bringt riesige Änderung am PvP und die Allianz weint

Blizzard experimentiert mit einem Änderungen an den PvP-Schlachtfeldern in Burning Crusade Classic. Bald könnt ihr eure eigene Fraktion verdreschen.

Auch wenn der Launch von WoW: Burning Crusade Classic nun schon einige Wochen zurückliegt und weitestgehend problemlos über die Bühne ging, haben sich im Nachhinein Schwierigkeiten gezeigt. Die Ungleichheit der Spielerverteilung bei den Fraktionen hat auf manch einem Realm drastisch zugenommen. Lange Wartezeiten bei PvP-Schlachtfeldern sind die Folge. Blizzard testet dafür eine Lösung: Schlachten gegen die eigene Fraktion.

Was ist das Problem? Auf vielen Realms gibt es deutlich mehr Horde- als Allianzspieler. Das hat dazu geführt, dass die Wartezeiten in Schlachtfeldern extrem lang geworden sind. Vor allem Spieler der Horde können mitunter bis zu einer Stunde warten, bevor sie eine Einladung bekommen – keine guten Aussichten für alle, die PvP als ihre Haupt-Aktivität sehen.

Wie will Blizzard das lösen? Gegenwärtig testen die Entwickler ein neues System. Spieler der Horde können in PvP-Schlachtfeldern gegen andere Spieler der Horde antreten und Allianz-Spieler sich mit anderen Allianz-Gruppen messen. Ob es zu diesen Kämpfen kommt, kann nicht beeinflusst werden, sondern liegt vor allem an den anderen Spielern, die sich anmelden.

Die Allianz ist unzufrieden – werden jetzt alle nur noch Horde spielen?

Das System funktioniert so:

Zuerst wird versucht, eine „normale“ Schlacht zu erschaffen, also Horde gegen Allianz.

Wenn das für eine bestimmte Zeit nicht gelingt, sucht das Machtmaking stattdessen eine Gruppe an Spielern der gleichen Fraktion und startet so ein PvP-Schlachtfeld.

Aus Story-Sicht wird das übrigens als „Übungskampf“ gesehen, denn eine Seite bekommt Masken und Wappenröcke der verfeindeten Fraktion übergezogen.

Ehre und Ruf-Gewinn funktioniert in diesen Schlachten vollkommen normal, als würdet ihr wirklich gegen die andere Fraktion kämpfen.

Ausgenommen von diesem System ist übrigens das Alteractal, dort wird das System nicht angewandt.

Ist das dauerhaft? Nein. Vorerst handelt es sich dabei nur um eine Testphase, die für knapp 5 Tage aktiv sein soll, also bis zum Mittwoch der aktuellen WoW-Woche. Danach will Blizzard die gesammelten Daten auswerten und schauen, wie sich das System auf die Wartezeiten und das Verhalten der Spieler ausgewirkt hat. Es ist also noch nicht „in Stein gemeißelt“, dass diese Änderung eine permanente Anpassung sein wird.

Allianz-Spieler sind unzufrieden: Im offiziellen Forum und dem Subreddit sind die Stimmen der meisten Horden-Mitglieder zufrieden über die Änderung. Sie freuen sich auf kürzere Warteschlangen und damit wieder mehr PvP.

Anders sehen es jedoch die Spieler der Allianz. Die Sorgen sich um die Identität der beiden Fraktionen und befürchten nun, dass es gar keinen Grund mehr gibt, überhaupt noch bei der Allianz zu spielen. Die starken Volks-Boni der Horde hätten ohnehin schon dafür gesorgt, dass mehr und mehr PvP-Fans zur Horde wechseln. Wenn nun gar keine Allianz-Mitglieder für PvP benötigt werden, gibt es nur noch weniger Gründe, sich überhaupt der Allianz anzuschließen.

Was haltet ihr von diesem Test? Eine gute Idee, um die Wartezeiten im PvP zu verkürzen? Oder eine viel zu große Änderung, die BC Classic kaputt macht?