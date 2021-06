WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Was macht Blizzard? Ob Blizzard im Nachhinein noch die Gegenstände der Spieler wieder abnimmt, bleibt abzuwarten. Das fordern zumindest viele Spieler, die aktuell die Integrität des PvP als in Gefahr sehen.

Die Gegenstände sind ein wenig stärker, da sie mehr Werte besitzen und so in den kommenden Monaten unerreichbar sein werden.

Um welche Items geht es hier? Die Rede ist von PvP-Gegenständen, die eigentlich erst in der Saison 2 verfügbar sein sollten. Diese Items haben bessere Werte als ihre Saison-1-Gegenstücke und in manchen Fällen gibt es sogar für andere Ausrüstungsslots Items, die ansonsten gar nicht belegt werden.

Unter den „Tätern“ waren auch größere Twitch-Streamer wie Bean (via twitch ), der den Fehler seinen Zuschauern zeigte, die sich ebenfalls an den Items bedienten.

Was ist passiert? Mit dem Start von Burning Crusade Classic gibt es auch für PvP-Spieler eine Menge, auf das sie hinarbeiten können. Darunter fallen auch viele Gegenstände, die man sich über Ehre verdienen kann. Ein Bug sorgte allerdings dafür, dass die Händler in WoW Items anboten, die noch nicht im Sortiment sein sollten. Schnelle Spieler schlugen hier zu und deckten sich mit diesen Items ein, bevor Blizzard das Angebot der Händler einschränkte.

Es sind zu mächtige Items in WoW Burning Crusade Classic im Umlauf. Streamer haben sich an den Items bedient – und wurden bisher nicht bestraft.

Insert

You are going to send email to