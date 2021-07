Keine Lust auf Kämpfen? Swords of Legends Online zeigt euch, was ihr sonst noch tun könnt

Das neue MMORPG Swords of Legends Online stellte kürzlich drei Mini-Spiele, vor die ihr spielen könnt, wenn ihr gerade keine Lust auf Kämpfe oder Quests habt. Eins hat aber leider einen kleinen Wermutstropfen. Wir von MeinMMO stellen euch die Mini-Spiele vor.

Was ist Swords of Legends Online? Das MMORPG kam in China bereits 2017 auf den Markt und läuft doch mit großem Erfolg. Swords of Legends Online legt einen Fokus auf Quests und eine Fantasy-Story. Es wird hierzulande am 09. Juli 2021 erscheinen. Der europäische Launch wird vom Publisher Gameforge übernommen, der das Spiel betreiben wird. Die Eckdaten sehen so aus:

PvE mit Story- und Questfokus

PvP mit Arenakämpfen und Fraktionskämpfe

Berufe und Kopfgeldjagd

6 verschiedene Klassen

Spieler-Housing

Hunderte Erfolge

Mini-Spiele und Jumping Puzzle

Eine schöne Grafik und ein faires Ausrüstungssystem

Wir von MeinMMO haben das Spiel bereits 80 Stunden lang spielen können und zumindest Redakteur Alexander Leitsch ist der Meinung, “es ist viel besser, als ihr denkt.

Was wurde angekündigt? Neben den typischen Inhalten eines MMORPGs wie Leveln, Questen, PvP, Raids und Co. wird es in Swords of Legends Online auch Mini-Games geben, die euch beschäftigen sollen, wenn ihr gerade keine Lust auf die anderen Sachen habt. Ihr werdet dabei sicher einige Klassiker eurer Kindheit wiedererkennen. So ist ein Mini-Game eine interessante Form vom NES Hit Bomberman.

In diesem Video stellt Gameforge die Mini-Spiele kurz vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das sind die Mini-Spiele

Was macht ihr in Explosive Escape? In dem Mini-Spiel Explosive Escape spielt ihr eine Variante von Bomberman. Wie ihr es gewohnt seid, werdet ihr Bomben legen und damit versuchen eure Gegner wegzusprengen. Das Spielfeld hat dabei das klassische Design. Ihr könnt alleine oder in Gruppen zu fünft antreten, doch Achtung: Es spawnen auch Monster die euch zusätzlich zu euren Gegnern das Bomben schwer machen.

Das Spielfeld von Explosive Escape

Was macht ihr in Return to the Shadow Realm? Das zweite Mini-Spiel auf der Liste ist eine spannende Abwandlung von Snake. Ihr lauft über das Spielfeld und sammelt Power-Ups und Monster ein. Jedes Monster, welches ihr sammelt, läuft euch dann hinterher und bilden eine lange Kette. Lauft ihr in eure Kette, oder die eines anderen Spielers, habt ihr euer Leben verwirkt und fangt ganz ohne Monster von vorne an.

Das Spielfeld von Return to the Shadow Realm

Was macht ihr in Game of Eternity? Das letzte Mini-Spiel ist der eingangs erwähnte Wermutstropfen. Bei Game of Eternity handelt es sich um ein Kartenspiel, welches ihr aber leider erst mit dem Erreichen des maximalen Levels freischaltet.

Das Kartenspiel könnt ihr dann gegen NPCs sowie gegen andere Spieler spielen. In dem Kartenspiel müsst ihr Sets vervollständigen. Jede Karte kann für mehrere verschiedene Sets genutzt werden und ist dabei einzigartig. Spielt ihr also eine Karte, ist sie für den Gegner nicht mehr spielbar.

Welches der Spiele spricht euch am meisten an? Sind Mini-Spiele etwas für euch? Falls ihr mehr wissen möchtet, haben wir hier alles, also wirklich alles, was ihr zu SOLO wissen müsst.