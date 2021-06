Swords of Legends Online wird ein klassisches Themepark-MMORPG mit einem starken Fokus auf die Story. Doch was bieten die Quests und wie gut sind sie im Vergleich zu anderen Spielen? Wir von MeinMMO schauen uns die Quests an und haben zudem ein exklusives Video vom Publisher Gameforge dazu bekommen.

Wie ist das Quest-System von SOLO aufgebaut? Wer einen Charakter von Stufe 1 auf das Max-Level in Swords of Legends bringen möchte, folgt einer sehr linearen Erzählung:

In der Geschichte des Spiels geht es darum, dass ihr einer der Auserwählten der Schwertherzen seid

Gemeinsam stellt ihr euch mit den NPCs im Spiel und anderen Auserwählten der bösen Ewigen Armee

Die meisten Quests bestehen dabei aus den üblichen Sammel- und Töte-Aufgaben, die man auch aus anderen MMORPGs kennt. Unterbrochen werden diese jedoch von einigen “Fahrzeug-Kämpfen” und gelegentlichen Bosskämpfen.

Mit jedem Charakter erlebt ihr die identische Geschichte mit den identischen Quests. Die einzige Ausnahme sind die gesonderten Klassen-Quests, von denen es jedoch nur wenige gibt und die in einem eigenen Gebiet des Spiels stattfinden.

Einen Einblick in das Quest-System bietet euch dieses Gameplay-Video, das uns von Gameforge exklusiv zur Verfügung gestellt wurde:

Quests bieten Lore und viele Cutscenes, aber wenig Abwechslung

Was macht das Questen in SOLO interessant? Grundsätzlich setzt Swords of Legends auf sehr storyreiche Quests. Ihr könnt euch viele Dialoge durchlesen und die Cutscenes schauen. Die Vertonung gibt es jedoch nur auf Englisch oder Chinesisch, die Texte stehen jedoch auf Deutsch zur Verfügung.

Im Laufe der Zeit erfahrt ihr viel über die Geschehnisse vor eurem Eintreffen in der Welt und auch über die aktuellen Ereignisse. Für Lore-Fans ein absolutes Highlight.

Spaßig sind zudem die Quests, in denen man aus seiner Rolle ausbrechen kann und auf einem riesigen mechanische Drachen sitzt oder sich in ein Erdelementar verwandelt. Im Endgame gibt es zudem tägliche Quests, in denen man Tiere einfangen muss. Insgesamt gibt es diese unterhaltsamen Aufgaben jedoch zu selten und die Sammel- und Kill-Quests überwiegen.

Was macht das Questen eher langweilig? SOLO setzt auf die immer gleichen Quest-Arten. Zwar ist es schwierig, das Rad bei den Quests neu zu erfinden, aber gerade zum Start spielt sich das MMORPG sehr zäh.

Erschwerend kommt hinzu, dass ihr mit jeder neuen Klasse die immer gleichen Quests erledigen müsst. Abgesehen vom Grinden in Dungeons gibt es keine wirkliche Alternative, um das Max-Level zu erreichen. Und genau das braucht man für die interessanten Aktivitäten wie:

Dungeons in höheren Schwierigkeitsgraden

PvP

Housing

Minispiele wie Bomberman oder das Ingame-Kartenspiel

Gerade Fans von Twinks werden auf eine harte Probe gestellt, wobei das Erreichen vom Max-Level in 10 bis 20 Spielstunden erreicht werden kann.

9 Story-Kapitel während der Beta

Wie viele Quests gibt es? Diese Frage lässt sich bei Swords of Legends gut beantworten. Das MMORPG bietet in der Beta 9 Story-Kapitel, die jeweils eine unterschiedliche Zahl von Quests enthielten. Insgesamt gibt es 739 Quests in der offenen Welt.

Dazu kommen noch die Aufgaben aus den Kultivierungen, die Biographien, einige tägliche Quests und gesonderte Event-Quests beim Fischen oder rund ums Housing.

Eigene Erfahrungen rund um SOLO: Ich selbst habe 737 der 739 Quests in der offenen Welt abgeschlossen. Die letzten beiden konnte ich leider nicht finden. Zudem habe ich weitere Charaktere gelevelt, sodass ich viele Quests gleich mehrfach erlebt habe.

Was ich nach der ganzen Zeit über die Quests und SOLO allgemein denke, erfahrt ihr in diesem Artikel: Ich habe 80 Stunden Swords of Legends gespielt und sage: „Das MMORPG ist viel besser, als ihr denkt“.