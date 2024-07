Wenn ihr den aktuell besten Anime mögt, solltet ihr Witch Hat Atelier nicht verpassen

Einer der beliebtesten Mangas bekommt acht Jahre nach seinem Debüt einen Anime spendiert. Witch Hat Academy soll in 2025 erscheinen und wird dann auf dem Streamingdienst Crunchyroll verfügbar sein.

Worum geht es in dem Anime? Der Anime zu Witch Hat Atelier wird sich auf die Mangavorlage beziehen. Demnach können wir uns bereits denken, worum es in der Serie gehen wird:

Protagonistin Coco möchte gerne eine Hexe werden. Allerdings können nur die Personen zur Hexe werden, die mit einem magischen Talent geboren wurden. Coco zählt nicht dazu.

Sie trifft eines Tages auf den Hexer Qifrey, der sie als Schülerin aufnimmt. Er bringt ihr bei, dass man auch durch den Einsatz von Runen und magischer Tinte Zauber wirken kann.

Der finstere Hexenzirkel interessiert sich für Coco. Sein Ziel ist es, die freie Anwendung der Magie wiederzubeleben. Sie wurde verboten, da in der Vergangenheit mehrere Gräueltaten mit ihr begangen wurden.

Coco muss also zeitgleich mit dem finsteren Komplott und ihren neuerworbenen Magiekenntnissen klarkommen. Die Manga von Witch Hat Atelier läuft immer noch, weshalb die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist.

Im ersten Trailer könnt ihr euch ein Bild davon machen, was für ein Anime auf euch zukommt:

Witch Hat Atelier zählt zu den beliebtesten Fantasy-Mangas

Was ist im Trailer zu sehen? Der Trailer zeigt die Anfänge von Coco und wie sie auf den Hexer Wifrey trifft. Der Zeichenstil ist detailliert und der Anime verwendet bunte Farben. Die Zauber werden mit wunderschönen Effekten dargestellt. Kein Wunder, dass der Trailer bei den reddit-Fans gut ankommt.

Viele der User finden, dass der Trailer gut aussehen würde. Regisseur Ayumu Watanabe sei phänomenal, weshalb die Fans der Arbeit trauen würden. Allerdings hoffen sie, dass der Anime keine Katastrophe wie Zom100 werden würde. Die letzten Episoden kamen hier Monate später raus als der Rest des Animes.

Wieso sollte man sich Witch Hat Atelier anschauen? Der Manga zum Fantasy-Anime landet aktuell auf Platz 25 der besten Fantasy-Mangas. Auf MyAnimeList wird er mit 8,61/10 Punkten bei 89.136 Stimmen bewertet und landet damit nur knapp hinter anderen Fantasy-Hits wie:

Außerdem dürfte euch die Musik im Anime bekannt vorkommen. Für den Soundtrack ist nämlich niemand geringeres als Yuka Kitamura verantwortlich. Sie war die hauptverantwortliche Komponistin für die Soundtracks in Elden Ring und Dark Souls 3.

Von der Prämisse her, dass eine Magielose in eine Welt voller Magie geboren wird, erinnert Witch Hat Atelier an Mashle: Magic and Muscles. Doch außer diesem Fakt haben die Animes kaum etwas gemeinsam, denn Mashle strotzt nur so vor Comedy und Anspielungen auf Harry Potter: Ein Anime ist eine Mischung aus One Punch Man und Windbeuteln – Bekommt 2. Staffel, veröffentlicht passenden Trailer