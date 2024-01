5 vielversprechende neue Anime, die ihr im Januar 2024 schauen müsst

Worum geht es in Metallic Rouge? In der Zukunft koexistieren die Menschen mit Androiden, den sogenannten „Neans“. Doch wie so oft ist nicht alles harmonisch. Metallic Rouge begleitet Redstar, einen Androiden, der den Auftrag hat, die „Unsterblichen Neun“ zu töten – ein Terror-Netzwerk, das droht, die Gesellschaft der Menschen und Neans aus den Angeln zu heben. Unter dem Projektnamen „Metal Rouge“ reisen Redstar und ihre menschliche Partnerin Naomi zum Mars, um Hinweise über den Verbleib der Terror-Organisation ausfindig zu machen und deren Machenschaften ein Ende zu setzen.

Metallic Rouge hat vor allem für Aufmerksamkeit gesorgt, weil es die Produktion zum 25-jährigen Jubiläum des Studio Bones darstellt. Das sind die Macher hinter legendären Serien wie Fullmetal Alchemist: Brotherhood oder My Hero Academia. Metallic Rouge ist ein „Original Anime“, also ohne eine Manga- oder Light-Novel-Vorlage. Das gibt den Machern natürlich deutlich mehr Freiheit, während sie gleichzeitig aber auf schon vorhandene Fans eines etablierten Franchise verzichten müssen.

Ein neues Jahr ist angebrochen und damit auch die erste Saison an frischen Anime, die langsam anlaufen. Auch wenn viele Serien erst noch beweisen müssen, dass sie an das grandiose Anime-Jahr 2023 anschließen können, sehen Trailer und erste Episoden bereits vielversprechend aus. Es scheint einige Garanten zu geben, die dafür sorgen, dass auch das Jahr 2024 für Anime-Fans richtig viele Perlen bereithält.

