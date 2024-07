Ein Junge wird 2 Monate lang vermisst – Dann entdeckt sein Bruder ihn in einem Twitch-Stream

Die Streamer Clix und Lacy zeigten sich live auf Twitch beim Essen. Dass sie damit zur Klärung eines Vermissten-Falls beitragen würden, hätten sie wohl nicht erwartet. Doch ein verschwundener Jugendlicher wanderte einfach in ihren Stream.

Was war das für ein Stream? Die Twitch-Streamer Clix und Lacy sind eigentlich bekannt für Inhalte zu Fortnite. Am 2. Juli 2024 veranstalteten sie allerdings einen IRL-Stream („in real life“), in dem sie gemeinsam Miami unsicher machten.

Diese Art Streams sind berüchtigt dafür, dass sie kaum kontrollierbar sind und Unvorhergesehenes passieren kann – so auch im Stream von Clix und Lacy. Die beiden saßen im Außenbereich eines Cafés, als sie von einem Jugendlichen in grüner Badehose angesprochen wurden.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Jungen vermutete der Chat schnell, dass er illegale Substanzen konsumiert habe. Auf Twitch seht ihr eine Aufnahme der Interaktion.

Die Streamer selbst wirkten etwas befremdet und belustigt von dem Vorfall, schienen sich jedoch nichts weiter dabei zu denken – bis Lacy eine E-Mail vom Bruder des Jugendlichen erhielt.

Die Wege des Internets sind oft unergründlich – wie auch im Beispiel dieses viralen Twitch-Clips:

Streamer tragen dazu bei, vermissten Jugendlichen zu finden

Was hatte es mit dem Jungen auf sich? Bei dem Jugendlichen soll es sich um den verschwundenen Troy Coleman gehandelt haben, der seit Mitte Mai 2024 als vermisst galt. Zuletzt war er am Morgen des 17. Mai in seiner Heimatstadt Flint, Michigan, gesehen worden.

Der Bruder des Vermissten erkannte Troy offenbar im Stream und wandte sich daraufhin an Lacy, der die Geschichte auf X öffentlich machte. In einem Post vom 3. Juli teilte der Streamer ein Bild des Jungen sowie eine E-Mail, die er erhalten hatte.

Der Schreiber sagt, er sei Trent Coleman, der ältere Bruder des Vermissten. Er habe im Stream von Clix und Lacy gesehen, wie sie sich über den Jungen lustig gemacht hätten. Der Bruder stellt klar: Troy sei nicht unter Drogeneinfluss, sondern leide an Schizophrenie.

116000 wenden. In Deutschland verschwinden jedes Jahr zehntausende Kinder und Jugendliche – die meisten tauchen von selbst wieder auf. Die Initiative Vermisste Kinder informiert und hilft bei Vermisstenfällen. Vermisst ihr ein Kind oder einen Jugendlichen oder glaubt, ein vermisstes Kind gesehen zu haben, könnt ihr euch an die kostenfreie Hotlinewenden.

Trent berichtet zudem, dass der Fall seines vermissten Bruders mittlerweile ans Morddezernat übergeben worden sei – die Familie musste also vermutlich davon ausgehen, dass der Junge nicht mehr am Leben ist und womöglich Opfer eines Verbrechens wurde.

Lacy schrieb, er sei nicht sicher gewesen, ob er die Geschichte öffentlich machen solle, habe sich jedoch dafür entschieden, in der Hoffnung, zum Finden des Jungen beitragen zu können.

Wie ging die Geschichte aus? In einem weiteren Post vom 4. Juli vermeldete Lacy, dass er Kontakt mit dem Bruder aufgenommen und ihm mitgeteilt habe, in welchem Hotel sich Troy aufhielt. Der Junge sei mittlerweile gefunden worden und werde zurück zu seiner Familie nach Michigan gebracht.

Der Streamer schreibt dazu: „Die Macht des Internets ist wahnsinnig, danke Leute.“ (via X)

Das Flint Township Police Department bestätigte auf Facebook, dass der vermisste Junge gefunden worden sei und man daran arbeite, ihn sicher nach Hause zu bringen. Wie der Jugendliche ins ca. 2.300 Kilometer entfernte Miami gelangte, ist nicht bekannt.

In diesem Fall war es also ein großes Glück, dass Lacy und Clix den Stream beim Essen laufen hatten. Doch nicht alle Menschen sind begeistert davon, unerwartet in einem Stream aufzutauchen – und manche reagieren alles andere als positiv darauf, plötzlich eine Kamera im Gesicht zu haben: Deutscher Twitch-Streamer will Paris zeigen, filmt den falschen Mann und muss plötzlich wegrennen