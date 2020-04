Der Twitch-Streamer Summit1g hat ein wenig mehr über Valorant geplaudert. Dabei hat er verraten, dass dem Spiel ein Feature fehlt, das sicherlich etliche Spieler ärgern wird, ihn jedoch freut.

Um dieses Feature geht’s: Summit1g hat in einem Tweet verraten, dass der neue Riot-Shooter Valorant keinen Aim Assist für Controller bieten wird. Wer mit dem Controller spielen möchte, der muss das gegen Spieler mit Maus und Tastatur und ohne Hilfe tun.

Don’t gotta worry about mkb vs controller on Valorant. No aim assist means they don’t show up to the party. ;] — summit1g (@summit1g) March 31, 2020

Eigentlich stehen Details zu Valorant noch unter Embargo, was Summit1g jedoch nicht daran hindert, darüber zu reden. Er hat Valorant zuvor schon mit Overwatch verglichen.

Was ist Aim Assist? Aim Assist hilft dabei, mit dem Steuerknüppel eines Controllers besser zielen zu können. Dazu verlangsamt sich etwa die Bewegungsgeschwindigkeit, sobald das Fadenkreuz auf einem Gegner ist oder zieht etwas in Richtung seines Körpers.

In kompetitiven Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare ist Aim Assist essenziell, damit Spieler mit verschiedenen Eingabegeräten fair gegeneinander antreten können. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat in einem Selbsttest Controller und Maus verglichen:

Controller vs. Maus – Wie spielt sich CoD Modern Warfare besser?

Summit1g freut sich über fehlenden Aim Assist – shroud springt ein

Was sagt Summit1g? Der Twitch-Streamer scheint in seinem Tweet einen gewissen Grad an Schadenfreude zu verspüren, denn er ist kein großer Freund von Aim Assist. Das hat er schon früher ziemlich deutlich gezeigt. In Halo Reach trieb ihn Aim Assist in den Wahnsinn.

Summit1g steht mit seiner Einstellung zu Controllern und Aim Assist nicht alleine da. Bereits 2018 hat Streamer-Kollege Ninja schon gefordert, dass der Aim Assist in Fortnite abgeschafft wird.

Das sagt shroud dazu: Der „menschliche Aimbot“ shroud meldet sich in einer Antwort auf Twitter ebenfalls zu Wort. Er sagt, wenn sich wirklich gute Controller-Spieler etwas Mühe geben und trainieren, könnten sie auch mit Maus und Tastatur richtig abgehen.

shroud ist der Meinung, dass gute Controller-Spieler auch mit Maus und Tastatur rocken können.

Vielleicht ist das aber noch nicht einmal notwendig. Ein besonders guter Spieler in Apex Legends hat mit seinem Controller sogar ohne Aim Assist Gegner auf dem PC dominiert. Vielleicht klappt das auch in Valorant.

Mehr zu Valorant

Zum neuen Riot-Shooter ist noch nicht viel bekannt und die Infos stehen aktuell auch eigentlich noch unter einem Embargo. Allerdings berichten immer mehr Personen über Erfahrungen mit Valorant, loben es etwa als „totalen Knaller“.

Ab dem 7. April startet die Beta zu Valorant und ihr könnt euch mit etwas Glück selbst ein Bild davon machen. Auch wir werden dann mehr zum neuen Shooter berichten.

Am Wochenende vom 27. März hat Riot ein digitales Anspiel-Event für Presse und Influencer zum neuen Shooter Valorant veranstaltet. MeinMMO wurde eingeladen und hat daran teilgenommen, sodass wir euch schon bald mit tieferen Einblicken, neuen Infos und Ersteindrücken zu Valorant versorgen werden.