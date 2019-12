Halo: Reach ist nach neun Jahren nun auch endlich auf dem PC spielbar. Der Twitch-Streamer und ehemalige CS:GO-Profi summit1g hat es ausprobiert und sich gleich dazu entschieden, es wieder sein zu lassen. Der Grund sind Controller-Spieler.

Das ist summit1g passiert: Während eines seiner Streams hat der Twitch-Streamer Jaryd „summit1g“ Lazar den Titel Halo: Reach auf dem PC gezeigt. summit1g, der als Variety-Streamer bekannt ist und seit einiger Zeit mit Sea of Thieves erfolg hat, kommt ursprünglich aus dem Shooter-Genre. In Halo: Reach verzweifelt er aber an Spielern, die Controller nutzen.

Er spielt eine Runde und stirbt dort andauernd, weil die Gegner ihn offenbar schneller treffen, als er sie. Er regt sich ziemlich darüber auf und zeigt in einem aufgenommenen Clip, dass er in einer bestimmten Situation sogar gar nicht hätte sterben dürfen. Im eingebetteten Video beginnt die entsprechende Stelle bei Minute 3:26.

Ich habe 20 Kills und die kommen nur von Team-Shots [Kills gemeinsam mit Mitspielern]. Der einzige Weg, Kills zu kriegen für mich ist Teamshotting. Sobald ich im 1 gegen 1 bin erschießen sie mich so schnell. Bevor du vier Schüsse abgefeuert hast, bist du schon tot. […] Das ist ein Witz, man. Alter, lutsch meinen …

Controller zu stark bei Halo: Reach

Was ist das Problem mit Halo: Reach? Halo: Reach erschien eigentlich 2010 für die Xbox 360, ist aber seit dem 3. Dezember 2019 auch über Steam für den PC zu kaufen. Der Titel hat auf Steam hervorragende Bewertungen zum Start abgegriffen.

Allerdings ist das Spiel offenbar für die Xbox 360 und Controller-Spieler optimiert und nicht für den PC angepasst. Bereits zuvor haben sich andere Spieler in einem Forum darüber beschwert, wie stark der Aim-Assist für Controller ist:

PurpleHaze4796: „Das Feature muss wirklich deaktiviert werden. Jedes andere Spiel würde das als Bug erkennen oder sogar als Hack und die Spieler würden gebannt werden.“

luv Memory: „Denk nur mal daran, dass kompetitive Spieler mit Maus und Keyboard für das Twitch Rivals Turnier auf Controller gewechselt haben. Der Aim Assist ist lächerlich stark in diesem Spiel.“

Offenbar ist auch genau das ein Problem, das summit1g an Halo Reach gefunden hat. Vielleicht wird aber ja auch dieser Ausraster zu einem zukünftigen Easter Egg: