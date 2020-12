Bei Call of Duty: Warzone geht ein übler Exploit um, der es Spielern erlaubt, ganze Teams mit Juggernaut-Anzügen auszustatten. Der Twitch-Streamer Nick „NICKMERCS“ Kolcheff erklärt, warum der Exploit so schwerwiegend ist und dass ihn das Team von CoD Warzone unbedingt fixen muss und das bald.

Das sagt der Streamer: Nickmercs erklärt in einem Video, dass es schon einige Exploits in Warzone gab, aber keiner sei so schlimm wie der aktuelle „Juggernaut“-Exploit. Der sei viel schlimmer als der Gun-Glitch in CoD Warzone.

Während Nickmercs seinen Zuschauern damals gezeigt hat, wie man starke Waffen wie die Bruen oder die R9-0 ausnutze, tue er das bei dem Juggernaut-Exploit nicht – der ruiniere CoD Warzone gerade.

Zu viele Juggernauts. Quelle: YouTube

Der Streamer sagt: Der Gltich sei völlig außer Kontrolle. In jeder Lobby, die man spiele, seien eine ganze Gruppe von Juggernauts unterwegs. Er zeigt Screenshots, in denen es von Juggernauts nur so wimmelt.

Er bezeichnet den Juggernaut-Glitch als „Schlimmsten Glitch aller Zeiten in Warzone – mit Abstand.“

Im Moment wimmelt es von Juggernauts in CoD Warzone.

Darum ist ein Fix so wichtig – Nickmerks erklärt: In der Vergangenheit habe sich Activision Blizzard häufig Zeit damit gelassen, einen Bug zu fixen. Diesmal gehe das nicht – gerade weil eines der „größten Updates“ unterwegs sei, dränge die Zeit und das Team von Call of Duty Warzone müsse sich beeilen.

„CoD muss das beheben, sonst ist Warzone in einer Woche tot“

„Der schlimmste Glitch aller Zeiten – mit Abstand“

Was macht den Bug zum schlimmsten aller Zeiten? Der „Glitch“ mit dem Juggernaut ist deshalb so nervig, weil er einfach zu erzeugen ist, ihn mittlerweile so gut wie jeder kennt und er gravierende Auswirkungen auf das Spiel hat.

Schon ein einzelner Juggernaut als Gegner erfordert eine Änderung der Strategie des Spielers. Denn die gut gepanzerten, laufenden Tanks halten eine Menge aus und erfordern besonders viel Aufwand, um sie zu erledigen.

Hier im Clip sieht man 3 Juggernauts, die im letzten Kreis auf die Spieler warten:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Normalerweise ist der Juggernaut eine mächtige Belohnung für einen langen Killstreak im Multiplayer. Der Juggernaut-Anzug wurde schon seit einiger Zeit von Spielern als „zu stark“ in der Warzone empfunden. Jetzt, wo sich die Juggernauts wie eine Plage im Battle Royale vermehren, ist der Glitch extrem dominant geworden.

Regelmäßig erscheinen auf reddit Clips davon, wie Spieler mit einer Vielzahl von Juggernauts konfrontiert werden.

Wann kommt der Fix? Das ist im Moment noch nicht klar. Das Trello-Board, in dem die Entwickler Bugs auflisten, ist seit dem 30. November nicht mehr aktualisiert worden. Die Season 1 von CoD Warzone / Cold War wurde verschoben.

Bis Activision Blizzard diesen gravierenden Glitch fixt, behelfen sich die Spieler selbst. In CoD Warzone wird mittlerweile regelrecht Jagd auf Spieler gemacht, die den Juggernaut-Exploit auslösen. Es ist zu einer Art Sport geworden, die Cheater auszuschalten:

CoD Warzone: Juggernaut-Glitch artet aus – Nun jagen Spieler die Cheater