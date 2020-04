Eine eher peinliche Situation erlebte ein Minecraft-Streamer auf Twitch. Als seine Mutter von seinen Noten erfuhr, musste er den Stream abbrechen. Die Reaktion wurde im Livestream festgehalten.

Was ist passiert? Der Streamer „CA_Snipez“ stapelte in einer Live-Übertragung auf Twitch gemütlich Klötzchen in Minecraft und spielte den Modus „Skyblock“. Nur wenige Minuten nach dem Start der Übertragung hörte man aus dem Hintergrund seine Mutter. Die wollte sein Zeugnis sehen.

Der Mutter des Streamers war offenbar nicht klar, welche Schulnoten der Streamer hatte. Die „überredete“ ihn dann, den Stream auszuschalten.

So lief das Gespräch: Nicht mal acht Minuten nach Start des Streams hört man die Mutter im Hintergrund. Sie spricht ihn in einem deutlichen Ton an. „Garret“. Der Streamer fragt „was“ und richtet sein Headset, um sie besser zu verstehen.

Seine Mutter erklärt, dass er umgehend den PC ausschalten soll. Als er wissen wollte warum, spricht sie ihn auf die Note an. „Eine 3 Minus? Weg vom Computer!“

Der Streamer versucht seiner Mutter zu erklären, dass er sie ja schon vorher über die Note unterrichtet hätte und sie dabei nicht anlog. Doch die Mutter blieb dabei, er solle den PC verlassen. Mit der Begründung, dass er doch jetzt lieber an Schulaufgaben arbeiten solle.

Angeblich hätte er zu ihr gesagt, dass er eine „3“ hätte und keine „3-„. Als CA_Snipez dann auch noch „Jesus Christ“ vor sich hin schnaubt, brachte er das Fass wohl zum Überlaufen.

„WIE BITTE?“ hört man es deutlich aus dem Hintergrund. „Das sagst du nicht!“. Danach schaute der Streamer nochmal kurz in die Kamera und schaltete dann den Stream aus.

Eltern und Livestreams – Geht das gut?

So unterschiedlich laufen Gespräche in Livestreams: Eltern in Streams müssen nicht immer so „peinlich“ sein:

Doch Streams müssen auch nicht immer kontrovers zwischen Eltern und Kind laufen. Wir sprachen mit einem Vater-Sohn-Duo über ihren Twitch-Stream. Die spielen sogar CS:GO und nehmen daraus wichtige Erkenntnisse fürs Leben mit. Zum Beispiel, wie man mit Niederlagen umgeht. Dabei wird die Schule aber auch nicht vernachlässigt.