CEO will neues Feature von Twitch zeigen, aber findet nur halbnackte Frauen im Feed – So erklärt er es

In dem Clip wirkte es nun so, als schaue sich Clancy den ganzen Tag diese Frauen an und deshalb sei sein Feed voll davon.

Denn der Clip mit Clancy ist ein vermeintlicher Beweis dafür, dass sich das Modell „Amouranth“ auf Twitch durchgesetzt hat: Frauen nutzen Twitch als Werbeplattform, um in “Hot Tub”- oder “Pool”-Streams für ihre OnlyFans-Seiten zu werben. Dabei treten sie auf Twitch sexuell anzüglich auf. Denn in den Kategorien gelten die Kleidungsvorschriften von Twitch nur bedingt und es ist erlaubt, Haut zu zeigen.

Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

Das war die Szene: Der CEO von Twitch wollte ein neues Feature zeigen, das stark an TikTok erinnert. Das machte er in einem Stream mit NateGentile7:

Der Chef von Twitch, Dan Clancy (60), wollte in einem Livestream ein neues Feature der Streaming-Plattform zeigen, aber in seinem Handy tauchten nur Streams von halbnackten Frauen auf. Das sorgte für Belustigung, aber auch Kritik. Jetzt liefert er die Erklärung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to