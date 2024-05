Eine deutsche Twitch-Streamerin will nach Südkorea ziehen, jetzt wird ihr Steuerflucht vorgeworfen

Die Twitch-Streamerin HoneyPuu hat in den letzten Jahren mehrfach geäußert, dass sie gerne in Südkorea leben würde. Nun möchte sie diesen Wunsch in die Tat umsetzen und plant ihre erneute Auswanderung. Ihre Community reagiert darauf jedoch gemischt und wirft ihr Steuerflucht vor.

Wer ist die Streamerin?

Isabell „HoneyPuu“ Schneider oder auch bekannt als Isa, hat sich in der Welt des Live-Streamings einen Namen gemacht.

Sie begann ihre Twitch-Karriere Ende 2018 mit League of Legends. Anfang 2024 war HoneyPuu mitten im Minecraft-Hype, was sie zwischenzeitlich zur meistgesehenen Frau auf Twitch machte.

Sie ist vor allem für ihre „Just Chatting“-Sessions und verschiedene Gaming-Formate bekannt.

Vorwürfe der Steuerflucht: HoneyPuu äußert sich

Um welche Vorwürfe geht es? Die Twitch-Streamerin HoneyPuu, die derzeit auf der Insel Madeira lebt, hat sich in den letzten Jahren immer wieder über ihren Wunsch geäußert, eines Tages nach Südkorea zu ziehen. Nun möchte sie diesen Traum verwirklichen und plant ihre erneute Auswanderung. Allerdings stößt diese Entscheidung bei ihrer Community auf gemischte Reaktionen, wobei einige ihr sogar Steuerflucht vorwerfen.

Wie reagiert sie auf die Vorwürfe? In einem kürzlich ausgestrahlten Stream ging HoneyPuu auf diese Vorwürfe ein. Zusätzlich veröffentlichte sie am 27. Mai ein TikTok, in dem sie den entsprechenden Streamausschnitt nochmals zusammenfasste.

Sie erklärte, dass viele Leute denken würden, sie wolle nur nach Korea auswandern, weil es dort Steuervorteile gäbe. Dies wies sie vehement zurück und erklärte, dass die Steuern in Korea genauso hoch seien wie in Deutschland. „Diese Aussage macht überhaupt keinen Sinn“, betonte sie.

Warum will sie auswandern? Auf die Frage ihres Chats, warum sie dann nach Korea auswandern möchte, antwortete HoneyPuu: „Warum nicht? Muss ich in Deutschland bleiben oder warum? Darf ich nicht einfach in einem anderen Land wohnen, weil ich es cool finde?“

Sie führte weiter aus, dass sie ihre Gründe für die Auswanderung bereits mehrfach dargelegt habe, diese jedoch anscheinend nicht überzeugend genug seien.

Zudem wisse sie noch gar nicht, wie lange sie in Korea bleiben wolle – ob ein Jahr, zwei Jahre oder für immer. „Ich möchte dort so lange bleiben, solange ich es cool finde. Wenn es mir nicht gefällt, gehe ich nach einem Jahr wieder“, erklärte sie. Ihr Fazit: „Das Leben ist dafür da, um Erfahrungen zu sammeln und zu genießen.“

Ein lang gehegter Traum

Warum wollte sie schon mal nach Korea auswandern? In einem älteren TikTok-Clip aus einem ihrer Streams, der während eines Aufenthalts in Korea aufgenommen wurde, sprach HoneyPuu bereits darüber, dass sie schon lange den Wunsch hege, nach Korea zu ziehen.

Sie erzählte, dass sie „extrem jung“ gewesen sei, als sie begann, sich über die Voraussetzungen für eine Auswanderung zu informieren. Ihr damaliger Traum war es, Englisch-Lehrerin in Korea zu werden. Allerdings reichten ihre Englischkenntnisse, laut eigener Aussage, nicht aus, weshalb sie sich entschied, Deutsch-Lehrerin zu werden.

Doch auch dieser Plan scheiterte: „Aber das kann ich auch nicht, weil irgendwie will hier kein Schwein Deutsch können, was ich verstehen kann“, erklärte sie.

Trotz dieser Rückschläge hat HoneyPuu ihren Traum nicht aufgegeben und freut sich darauf, zumindest für eine gewisse Zeit in Korea leben zu können.

