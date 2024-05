Der spanische Twitch-Streamer Ibai war kürzlich im Urlaub in Mexiko, musste aber aufgrund von zu scharfem Essen ins Krankenhaus. Der Vorfall sorgte für zahlreiche belustigte und besorgte Reaktionen auf Social Media.

Um welchen Streamer geht es? Es handelt sich hierbei um den spanischen Twitch-Streamer Ibai, der im Urlaub in Mexiko war. Für Mexiko typisch, gibt es dort viel scharfes Essen, das auch der Streamer konsumieren wollte – und auch tat. Dies wurde ihm jedoch zum Verhängnis: Er musste ins Krankenhaus.

In einem Post auf X berichtete der Streamer davon und sagte, man habe ihm eine Spritze in sein Gesäß gegeben. Weiterhin forderte er seine Zuschauer dazu auf, ihn das nächste Mal aufzuhalten, wenn er scharfes Essen essen wolle. So schwor er, dass er nie wieder in seinem Leben etwas Scharfes essen werde.

Der meistgesehene Twitch-Streamer der Welt

Wer ist Ibai eigentlich? Ibai ist ein spanischer Twitch-Streamer mit über 15,6 Millionen Followern und einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 77.474 Zuschauern (via Sullygnome). Seine meistgestreamten Kategorien sind die Kings League und Just Chatting, aber auch League of Legends und Fortnite gehören zu seinem Repertoire.

Auf seinen anderen Kanälen hat er ebenfalls eine große Followerschaft. So hat er auf seinem YouTube-Kanal über 11,6 Millionen Follower und auf TikTok sogar 18 Millionen (via Nindo).

Zudem gründete der Streamer im Dezember 2021 das bekannte League of Legends eSport-Team KOI.

Reaktionen aus der Community: Die meisten scheinen belustigt auf seinen Post auf X zu reagieren, allerdings sind viele auch nicht überrascht, dass der Streamer ins Krankenhaus musste.

Einige Nutzer schreiben unter seinem Post:

powerhdeleon schreibt auf X: Chili wird mit dem Mund gegessen, was hast du getan?

DesdeElNueveDic merkt auf X an: Du verpasst jetzt das größte Rennen in der Geschichte der Formel 1.

nacionfutvox kommentiert auf X: Du musst auch nicht jedes Angebot an Tacos außerhalb der U-Bahn annehmen.

