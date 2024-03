Jetzt könnt ihr eines der beliebtesten Horror-Spiele von Steam auch mit euren Freunden auf der PS5 zocken

Eines der beliebtesten Koop-Spiele auf Steam verließ vor einigen Tagen den Early Access. Damit bietet euch dieses Horror-Spiel aber nicht nur neuen Content, sondern holt noch mehr Spieler dazu.

Um welches Spiel geht es hier? The Outlast Trials ist ein kooperatives Horror-Survival-Spiel, das sich bis vor kurzem lediglich auf Steam im Early Access befand. Doch auch in dieser Phase konnte das Spiel schnell ziemlich gutes Feedback gewinnen und entwickelte sich zu einem sehr beliebten Titel auf der Plattform, mit insgesamt 93 % positiven Bewertungen.

Als erster Koop-Titel der beliebten Horrorreihe konnte „The Oulast Trials“ definitiv überzeugen. Zum vollen Release erwarten euch nicht nur neue Inhalte, sondern vor allem die Möglichkeit, mit noch mehr Spielern als zuvor zu spielen:

In The Outlast Trials stellt ihr euch mit bis zu 4 Spielern als „Testobjekte“ zur Verfügung und wählt eine der möglichen Therapien aus. Letztlich bedeutet das, dass ihr euch durch gruselige Escape-Rooms schlagen müsst.

Während ihr also die Rätsel lösen müsst, die euch zur Flucht verhelfen könnten, werdet ihr von unbesiegbaren und furchteinflößenden Kreaturen verfolgt, die euch von eurem Ziel abhalten wollen.

Wer kann jetzt mitspielen? Im Early Access konnten lediglich PC-Spieler The Outlast Trials zocken. Jetzt wurde dies jedoch erweitert und ihr könnt auch auf der Playstation 4, Playstation 5 und Xbox Series S/X spielen.

Unterstützt wird dabei volles Crossplay. Ihr könnt also mit euren Freunden zusammen spielen, egal für welche Plattform diese sich letztlich entscheiden sollten. Damit bietet The Outlast Trials definitiv schon mal das, was man sich von einem guten Koop-Titel wünschen könnte.

Was ist sonst noch neu? Natürlich versprechen die Entwickler mit dem vollen Release auch ein paar neue Inhalte im Spiel selbst. Was genau auf euch wartet, findet ihr in den Ankündigungen auf Steam.

Unter anderem wird ein neuer Raum vorgestellt, der euch in eine gruselige Spielzeugfabrik schickt. In dieser müsst ihr euch neuen Rätseln und Aufgaben stellen. Dazu versprechen die Entwickler einige neue Herausforderungen, Programme und neue Schwierigkeitsgrade, sowohl für wiederkehrende Fans als auch Solo-Spieler.

Ebenfalls weisen die Entwickler darauf hin, dass ihr zwischen den Prüfungen immer mal wieder mit den verschiedenen NPCs sprechen solltet. Denn diese halten jetzt interessante Storys für euch parat, die sich im Laufe des Spiels erweitern.

