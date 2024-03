Deutscher Indie-Hit startet in den Early Access, erntet direkt 96 % positive Bewertungen auf Steam und erreicht Meilenstein

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wie geht es weiter? Auf Steam teilt der Entwickler auch, wie es in nächster Zeit weitergehen soll. In Planung sind vor allem:

Die Early-Access-Version von Backpack Battles startete am 08. März und legte direkt einen erfolgreichen Start hin. Denn in weniger als 2 Tagen schaffte es das Indie-Spiel, den Meilenstein von 100.000 Verkäufen zu knacken.

Insgesamt schafft das Spiel eine gute Mischung aus Strategie und Glück, die viele Runden an den PC fesseln kann. Wie das Spiel genau funktioniert, und warum MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl stundenlang an ihrem Inventar puzzeln kann, erfahrt ihr hier:

In Backpack Battles ist es eure Aufgabe, verschiedenste Items zu kaufen und diese möglichst geschickt in eurem erweiterbaren Rucksack zu platzieren. Im automatischen Kampf gegen andere Spieler zeigt sich dann, wie mächtig euer Build wirklich ist.

Am 08. März startete der Titel des deutschen Indie-Entwicklerstudios PlayWithFurcifer nun endlich offiziell auf Steam in den Early Access, und erreichte direkt einen Meilenstein.

