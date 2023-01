Eins der besten Survival-Games auf Steam mit 95 % positiven Reviews kostet gerade nur 4 € – Aber nur kurze Zeit

Das neue Spiel der Forest-Creator Endnight Games mit dem Titel „Sons of the Forest“ soll noch im Februar dieses Jahres auf Steam erscheinen und gehört zu den meistgewünschten Spielen der gesamten Plattform .

Wie viel kostet The Forest? Noch für kurze Zeit läuft die Winteraktion auf Steam. Bis zum 5. Januar, 19 Uhr, könnt ihr euch The Forest mit einem Rabatt von 77 % im Gegensatz zum normalen Kaufpreis holen. Statt 16,79 € zahlt ihr noch einige Stunden den Sonderpreis von 3,86 € (Stand: 04. Januar 2023).

Wie bewerten Spieler The Forest? Das Game wird auf der Plattform von den Usern äußerst gut bewertet. Von den insgesamt 374.923 Reviews fallen ganze 95 % positiv aus (Stand: 04. Januar 2023, via Steam ).

Wie sieht das Gameplay in The Forest aus? Das Spiel ist in einzelne Sessions gegliedert, bei der ihr innerhalb der Story agiert und ein übergeordnetes Ziel verfolgt: Timmy finden. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft, verändert sich das Ende des Spiels.

Was ist The Forest für ein Spiel? Das Spiel ist ein Survival-Horror-Simulator mit Open World und Crafting-Elementen.

