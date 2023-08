Bei League of Legends kam es in Südkorea zu einem internationalen Vorfall: Der Twitch-Streamer Ashkan „TF Blade“ Homyounie hat es ich in seinem Südkorea-Trip so schlimm mit den dortigen LoL-Spielern verscherzt, dass es Konsequenzen für ihn hatte. Er wurde gebannt. Auch andere US-Streamer in Südkorea wurde von Riot Korea bestraft.

Wer ist TF Blade?

Wir haben auf MeinMMO schon häufiger über TF Blade berichtet: Der 24-Jährige ist ein hitzköpfiger US-Streamer mit Problemen bei der Impulskontrolle: Wenn er in LoL verliert, verliert er auch die Nerven und beleidigt Mitspieler und Gegner aufs Übelste. So was wie „Tyler1 ohne die Muskeln und den Humor“.

TF Blade arbeitet seit 2019 daran, einen Rekord in LoL aufzustellen: Er reist in fremde Länder und will dort die Nummer1 in der dortigen Solo-Queue von LoL werden. Das finden die Spieler dort meist nicht so prickeln, weil er sie auf dem Weg an die Spitze beleidigt. Spieler in der Türkei beleidigte er mal als „Hunde“.

Dieses Mal wollte er es erneut in Südkorea an die Spitze bringen und hat es richtig vermasselt.

TF Blade legt sich in Südkorea mit Profis und Promis an

Das ist der neue Skandal um TF Blade: TF Blade und eine Reihe anderer LoL-Streamer sind nach Südkorea für ein „Bootcamp“ gereist, wollten dort gegen die Besten im Spiel antreten. So ein Trip lockert den LoL-Alltag auf und beschert Zuschauer. Denn die Solo-Queue in Nordamerika gilt als mies, wer es in Südkorea schafft, der schafft es überall.

Wie ein E-Sport-Journalist auf Twitter zusammenfasst, begannen aber rasch die Streitigkeiten:

TF Blade begann, berühmte koreanische Profi-Spieler und YouTuber zu flamen

Das sprach sich in koreanischen Foren herum, wo man sich über die „Invasion“ aus den USA ärgerte

Ein 2. US-Streamer geriet mit einem koreanischen Profi aneinander. Der sagte: Er würde ihn bannen lassen

TF Blade erhielt einen Bann über 2 Wochen, umging den aber, indem er mit einem neuen Account spielte

Nun griff Riot Korea ein und bannte alle Streamer aus dem Umfeld von TF Blade. Man glaubt, es könnte ein IP-Bann gegen das Hotel sein, in dem sie eingecheckt hatten

Der deutsche Streamer NoWay4U kommentierte diesen Massen-Bann irritiert auf Twitter:

Streamer gewohnt uneinsichtig: Ich bin halt toxisch

Das sagt TF Blade: Der hat ein Statement auf Twitter abgegeben und sagt: Er habe 3 Banns an einem Tag erhalten, das müsse ein neuer Rekord sein.

Er könne sich eben nicht kontrollieren und flame Trolle und schlechte Spieler. Dafür werde er sich auch nicht entschuldigen. Ihn interessiere es nur zu gewinnen.

Er gesteht ein: Er sei eben toxisch und verdiene die Banns. Aber so viele anderen seien genau schlimm und würden nicht gebannt werden.

Was er unfair finde ist, dass er jetzt die Schuld kriegt, nur weil Riot Korea so doof sei und auch andere Streamer bannt.

Wer in Korea gewinnen will, muss freundlich sein

Das steckt dahinter. TF Blade entspricht 2023 wie 2019 leider den schlimmsten Klischees, die man von LoL-Spielern haben kann.

Er wird in der Community kritisch gesehen. Auf Reddit wundert man sich nicht, wie wütend die Koreaner reagieren, wenn da jemand kommt und so provokant auftritt. Man weiß auch von anderen Trips aggressiver US-Streamer, wie schnell sich schlechtes Benehmen in Korea herumspricht und wie negativ sie auf diese Spieler reagieren.

Es heißt: TF Blade lerne es einfach nicht. Wie kann man denn nur die ortsansässigen Spieler beleidigen. In der Tat scheint TF Blade einfach jemand zu sein, der sich weder ändern will, noch kann.

Wie man das in Korea alles ein bisschen besser macht, zeigt ein deutscher Twitch-Streamer:

