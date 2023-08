LoL: Deutscher Streamer setzt sich gegen die besten Spieler der Welt durch, wird Nummer 1 im stärksten Land

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Die User finden seinen Erfolg sehr beachtlich. Die Zeit, in der er das geschafft hat, ist auch ein wichtiger Faktor, den man nicht vergessen darf. Ob er in noch mehr Regionen einen solchen Erfolg schaffen wird, das wird diese Season zeigen. Zuzutrauen ist es ihm.

Was sagt die LoL-Community? Ein Reddit-Post über den Erfolg hat 2400 Upvotes und zum aktuellen Stand fast 500 Kommentare. In den Kommentaren wird sein Erfolg gefeiert.

Wie hat Agurin das gemacht? Als SoloQ-Jungler ist er einfach verdammt gut. Er spielt mit NNO sogar in einem deutschen Team mit Streamern mit. Agurin zockt hauptsächlich Jarvan IV und Elise, mit denen er aktuell eine Winrate von über 60 % hat. (via OP.GG )

Auch im normalen Ranked-Bereich ist das Land unglaublich gut und das Spielniveau gilt als deutlich höher als in anderen LoL-Regionen. Auf der diesjährigen MSI lief es für Korea aber nicht so gut:

Was ist passiert? Der deutsche Streamer und Challenger-Spieler Agurin hat es in Korea auf Platz 1 der Rangliste geschafft. Der Jungle-Main schaffte diese Errungenschaft nach nur 2 Wochen. Das ist wirklich beeindruckend, vor allem, wenn man bedenkt, dass er es in Korea geschafft hat.

In League of Legends begann vor ein paar Wochen der neue Ranked Split. Spieler müssen, wenn sie im Ranglistenmodus Ränge aufsteigen wollen, wieder viele Matches spielen. Ein deutscher Spieler hat es nun auf die Nummer 1 der Rangliste geschafft. Und das im besten LoL-Land.

