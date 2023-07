Für 9 Euro könnt ihr im neuen Koop-Survival-Spiel auf Steam die Hauptdarsteller eines klassischen Horrorfilms werden

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Doch natürlich schlüpfen die Spieler in die Rolle einer Gruppe, die nicht auf die Warnung hört und die gefährliche Region trotzdem betritt, um sich selbst davon zu überzeugen, dass sie dort tatsächlich von gefährlichen Wesen und seltsamen Ereignissen umringt sind – wie die Teenager in zahlreichen klassischen Horrorfilmen.

Bereits kurz nach dem Vorfall in dem Labor seien Regierungsagenten in dem Gebiet verschwunden, nachdem sie die Zerstörung untersuchen und nach Überlebenden Ausschau halten wollten.

Worum geht es in Surrounded? In der Geschichte von Surrounded kam es in einem abgelegenen Forschungslabor, in dem mit schwarzer Materie gearbeitet wurde, zu einer vollständigen Systemschmelze.

Was ist das für ein Spiel? Surrounded ist ein Survival-Spiel, das am 14. Juli auf Steam im Early Access erschienen. Es wird 8,99 € kosten, wobei der Preis nach dem Early Access auf 15 € steigen soll.

