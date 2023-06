Ein Survival-Game auf Steam ist zu 90 % positiv, verrät endlich Details zum heiß erwarteten Koop-Modus

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wann erscheint der Koop-Modus? Aktuell ist noch kein Release-Datum für den Koop-Modus bekannt. Zudem schreibt Toplitz Productions auf Steam , dass eine Formulierung des Entwicklerstudios „Render Cube“, in der am 12. Juni von einer Veröffentlichung des Modus im Oktober 2023 die Rede war, fehlerhaft sei. Das tatsächliche Veröffentlichungsdatum werde „zu gegebener Zeit“ mitgeteilt.

Außerdem zeigt der Trailer eine Grafik mit vier Feldern, die mit „Co-op Mode Features“ beschriftet ist. Am Ende des Trailers ist das erste Feld dieser Grafik mit den Worten „New Map“ (deutsch: neue Karte) und einem Bild von „The Oxbow“ ausgefüllt. Es ist demnach anzunehmen, dass in nächster Zeit drei weitere neue Features des Koop-Modus vorgestellt werden.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was hat es mit dem Koop-Modus auf sich? Blickt man auf Steam in den Communityhub von Medieval Dynasty, taucht ein Thema immer und immer wieder auf: der Koop-Modus.

Medieval Dynasty spielt im europäischen Mittelalter, in dem ihr euer eigenes Dorf aufbaut und führt. Ihr gründet eine eigene Gemeinde, um die ihr euch dann in allen Belangen kümmert.

Insert

You are going to send email to