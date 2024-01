Das neue DC-Spiel startet in wenigen Tagen, bekommt ein unbeliebtes Feature: „So wird sichergestellt, dass PC-Spieler es nicht kaufen“

Was haltet ihr von Suicide Squad: Kill the Justice League? Wollt ihr es spielen oder haben euch die vielen News zu dem Spiel abgeschreckt? Schreibt es uns in die Kommentare. Dieses Jahr stand auch ein großer japanischer Publisher für sein nachträgliches DRM-Update in der Kritik: Eines der beliebtesten Spiele auf Steam kriegt jetzt schlechte Reviews, weil Capcom eine Sache ändert

Ursprünglich wurde keine Kopierschutz-Software für das Spiel angekündigt, doch wie PCGamesN berichtet , soll das Steam Backend gezeigt haben, dass am 20. Januar Denuvo hinzugefügt wurde. Auch die Steam-Seite zeigt jetzt Drittanbieter-DRM: Denuvo Anti-Tamper an.

