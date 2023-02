Neues Gameplay zu Suicide Squad lässt Spieler fürchten: das nächste Anthem?

In dem jüngsten Update von No Mans Sky könnt ihr nicht nur ein neues Raumschiff, sondern auch einen Roboter-Kumpel erhalten.

Falls ihr euch nochmal in Erinnerung rufen wollt, warum die Spieler “Anthem Vibes” als etwas negatives sehen, denkt an den Release und das kurze Leben des Loot-Shooters:

Suicide Squad: Kill the Justice League Official Koop Gameplay

Das Gameplay, welches auf der State of Play zu Suicide Squad: Kill the Justice League gezeigt wurde, seht ihr hier:

Was zeigte das neue Gameplay? Das neue Gameplay-Video zeigt neben einigen Cutscenes zwischen dem Suicide Squad, Wonder Woman und The Flash außerdem einige Kampfsequenzen. Dabei springen die vier Protagonisten durch die Luft und scheinen die Grenzen der Schwerkraft zu ignorieren. Zudem schießen sie währenddessen mit Schusswaffen auf NPC-Gegner, Panzer und Helikopter.

In der Story des Koop-Titels verfolgt ihr das Ziel, die böse gewordenen Mitglieder der Justice League auszuschalten. Dazu zählen neben Superman auch The Flash.

Um welches Spielt geht es? Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Koop-Spiel von Rocksteady Studios, das 2023 erscheinen soll. Das Spiel basiert auf den bekannten „Helden“ des DC-Universums und lässt euch in die Rolle von Harley Quinn, King Shark, Deadshot oder Captain Boomerang schlüpfen.

Das kommende Spiel zu Suicide Squad hat neues Koop-Gameplay gezeigt, doch in den sozialen Netzwerken denken dabei einige Spieler an Anthem.

