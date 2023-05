Auf Steam bekommt ihr gerade eines meiner liebsten Rollenspiele für gerade mal 12 Euro

Das Spiel Troubleshooter: Abandoned Children bekommt ihr auf Steam gerade im Sonderangebot für 12 €. Mich konnte das Game bereits mit seinen tollen Charakteren und zahlreichen Möglichkeiten überzeugen.

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children stellt eine Mischung aus rundenbasierten Strategiespiel und RPG dar und stammt von dem Entwicklerstudio Dandylion.

Das Setting ist die Stadt Valhalla, die eine so hohe Kriminalitätsrate verzeichnet, dass die Regierung eine besondere Maßnahme trifft: Zivilisten, sogenannte Troubleshooter, dürfen gegen Verbrecher kämpfen. Sie unterstützen die Polizei, indem sie Fälle lösen und Festnahmen durchführen.

Hier seht ihr einen Trailer zu TROUBLESHOOTER: Abandoned Children:

Ein tolles RPG mit interessanten Charakteren und vielen Möglichkeiten

Wie sieht das Gameplay in TROUBLESHOOTER: Abandoned Children aus? Ihr spielt Albus Bernstein, der nach seiner Ausbildung als Freelance-Polizist ein eigenes Troubleshooter-Unternehmen gründet.

Als Albus löst ihr verschiedene Fälle in Valhalla. So ist es etwa eure Aufgabe, Zivilisten aus brenzligen Situationen zu retten oder Verbrecher festzunehmen. In den Krisensituationen müsst ihr strategisch vorgehen und die Aktionen eurer Spielfiguren rundenweise ausüben. Die Charaktere verfügen dabei über besondere Fähigkeiten, die ihren Kampfstil beeinflussen.

So ist Sion etwa ein “Elementalist”, der mit Blitzen attackiert, während Albus als Schwertkämpfer mit Wind-Fähigkeiten unterwegs ist.

Dabei rekrutiert ihr immer neue Mitglieder für eure Troubleshooter-Agentur, deren Hintergrundgeschichten und Charaktereigenschaften ihr im Laufe des Spiels kennenlernt und Freundschaften zu ihnen aufbaut.

Ein Hinweis: Deutsch wird im Spiel nicht unterstützt. Ihr könnt TROUBLESHOOTER: Abandoned Children jedoch auf Englisch zocken.

Hier seht ihr einige Screenshots aus TROUBLESHOOTER: Abandoned Children

Was macht TROUBLESHOOTER: Abandoned Children so gut? Mich überzeugte das Spiel direkt mit seiner charmanten Art. Die verschiedenen Figuren haben ihre eigenen Hintergründe und Charakterzüge, die sich etwa auch in ihren Dialogen widerspiegeln. So gibt es etwa die selbsternannte Heldin Irene, die sich Hals über Kopf in gefährliche Situationen stürzt und uns direkt als Bösewicht abstempelt oder Sion, der immer für gutes Essen zu haben ist. Kombiniert mit einer guten Geschichte und dem schönen Kunststil, in dem die Cutszenes gezeigt werden, ist es ein tolles RPG-Erlebnis, das mich packt.

Im taktischen Gameplay lassen sich viele Aspekte individualisieren. So kann ich etwa die sogenannte “Mastery”, also verschiedene Eigenschaften der Figuren sowie die Fähigkeiten und Equipment anpassen und dadurch bestimmte Stärken und Schwächen festlegen. Anfangs kann das etwa überfordernd wirken. Hat man sich jedoch etwas in das Spiel reingefuchst, bekommt man auch hier den Überblick und hat so unterschiedliche Möglichkeiten, sich im Kampf auszutoben.

Ich befinde mich aktuell noch am Anfang der umfangreichen Troubleshooter-Reise. Denn laut der Webseite HowLongToBeta.com braucht man für die Hauptgeschichte sowie Nebenmissionen über 100 Stunden Spielzeit.

Jedoch kann ich TROUBLESHOOTER: Abandoned Children jetzt schon sehr empfehlen, wenn man auf der Suche nach einem strategischen RPG mit liebenswerten Figuren und einer spannenden Geschichte ist.

Wie viel kostet TROUBLESHOOTER: Abandoned Children? Momentan gibt es das Spiel um 50 % reduziert. Ihr zahlt statt 22,99 € nun 11,49 €. Das Sonderangebot geht noch diese Woche und endet am 15. Mai 2023.

Auch das Bundle “TROUBLESHOOTER: Art Collection” kostete statt 43,15 € mit einem Rabatt von 55 % nun 19,39 € (Stand: 12. Mai 2023, via Steam)

Wie bewerten Spieler TROUBLESHOOTER: Abandoned Children? Das RPG wird auf Steam auch von den Spielern sehr positiv bewertet. Von den insgesamt 7.249 Wertungen fallen 94 % gut aus (Stand: 12. Mai 2023, via Steam).

moelai: “Ich liebe dieses Spiel über alles. Ich habe definitiv das Gefühl, dass dieses Spiel viel zu wenig gewürdigt wird, und ich genieße es wirklich, eine Vielzahl von Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu spielen, während ich auch in der Geschichte vorankomme. Ich bin selbst ein Liebhaber von runden- und strategiebasierten Spielen, aber ich höre nicht, dass über dieses Spiel in dieser Kategorie so viel gesprochen wird, wie über andere Spiele wie zum Beispiel Persona. Aus irgendeinem Grund fasziniert mich auch die Geschichte sehr, trotz einiger seltsamer Teile, die für neue Spieler ziemlich überraschend sein können. Wie auch immer, ich würde wirklich empfehlen, dieses Spiel auszuprobieren!”

av: “Die Heirat von Xcom und Anime, nach der wir nicht gefragt haben, die wir aber dringend gebraucht haben. Liebe dieses Spiel viel zu viel. Und liebe es, dass es sich stark an RPG-Elemente anlehnt”.

Killer Rabbit: “Es ist fantastisch! Es ist ein X-COM-ähnliches Spiel mit einem rundenbasierten System, aber statt Hightech-Gadgets und Aliens gibt es Nahkampfwaffen, Pistolen, einige Superhelden-ähnliche Fähigkeiten und ein Meisterschaftssystem, um mächtige Charaktere zu erschaffen. Aber… es ist auch ein visueller Roman, mit einer wirklich langen Geschichte, Charakterentwicklung, Handlungswendungen und Momenten, die einem das Herz herausreißen. Außerdem hat es ein wirklich gutes Artwork. Es ist so verdammt gut”.

