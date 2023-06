Ein neues Spiel für Steam, PS5 und XBox sieht aus wie ein Diablo von früher – Ganz ohne Live-Service

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die neue, offene Welt bietet nicht nur Orte und NPCs, bei denen man Quest und Items bekommt, sondern auch abwechslungsreiche Umgebungen. Die Dungeons und Orte, in denen man unterwegs ist, sind dabei ein Mix aus zufällig-generierten, aber auch per Hand designten Orten.

Eine weitere Charakterentwicklung bietet das Hinzufügen von Loot und verschiedenen Waffen. Hammerwatch 2 wird damit zwar nicht so komplex wie Path of Exile 2 , bietet aber trotzdem Entfaltungsmöglichkeiten.

Was bietet Hammerwatch 2? In einem neuen Entwickler-Video wurden einige Features vorgestellt. Anders als die Vorgänger soll Hammerwatch 2 eine größere Action-Adventure-Erfahrung werden.

Was ist Hammerwatch 2 für ein Spiel? Hammerwatch 2 ist ein klassisches Action-RPG à la Diablo. Sein Vorgänger war schon ein Action-RPG; Heroes of Hammerwatch war dann ein Rogue-Lite.

Es gibt viele Action-RPGs, die sich an Diablo orientieren. Ein pixeliger Diablo-like bekommt endlich eine Fortsetzung und soll bald auf Steam erscheinen. Hammerwatch 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch) bietet dabei viele neue Features und verzichtet ganz auf Live-Service.

