Auf Steam bekommt ihr gerade 4 Games für je unter 8 €, die jeder Rollenspiel-Fan haben sollte

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wie lang gilt der Rabatt? Die obigen Angebote gelten nur noch bis zum Montag, den 19. Juni. Ihr müsst euch also beeilen, wenn in eurer Bibliothek noch einer der Titel fehlt.

Insert

You are going to send email to