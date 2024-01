Spieler meckert auf Steam, weil er „zu Unrecht“ gebannt wurde, doch die Entwickler zeigen, dass er selbst schuld ist

Immer wieder kommt es vor, dass Spieler in verschiedenen Spielen gebannt werden, obwohl sie gar keine Fehler gemacht haben. Auch ein Spieler von Legion TD 2 hielt sich für unschuldig, wurde aber recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und die Community feiert es.

Wieso hat der Spieler gemeckert? Ein Spieler hat in seiner negativen Review auf Steam zu dem Mehrspieler-Tower-Defense-Spiel Legion TD 2 über seinen Bann in dem Spiel geschrieben und dabei behauptet, er sei unschuldig.

Er selbst schreibt:

Du wirst dafür gemeldet, Worker zu drängen und in einem auto-chill-Modus den Auto-Send nicht zu deaktivieren, was keinen Sinn ergibt. Dann wirst du für genannte Meldungen suspendiert. Stellt euch vor, einen Spieler für auto-sending in einem auto-send-Modus zu suspendieren. via Steam

Die Entwickler des Spiels haben die negative Rezension allerdings gelesen und wollten die Aussagen des Spielers nicht unkommentiert stehenlassen. Die Interaktion schaffte es wiederum auf Reddit und die Community ist amüsiert.

Auch auf Twitch haben Streamer immer wieder mit Banns zu kämpfen:

Entwickler reagieren auf die Review, werden dafür gefeiert

Wie reagierten die Entwickler? Die negative Review des Spielers macht jetzt auf Reddit seine Runde, da die Entwickler es sich nicht haben nehmen lassen, auf die Behauptungen des Spielers zu reagieren – und genau diese Reaktion der Entwickler sorgt bei vielen Usern für Begeisterung.

In ihrer Antwort am 16. Januar 2024 schreiben die Entwickler:

Hi […] Ich habe in deinen Account geguckt und du wurdest: 4-mal für das Verlassen von Spielen gebannt

3-mal im Chat für Toxizität gebannt

0-mal gebannt fürs gemeldet werden oder Worker drängen oder den Auto-Send nicht zu deaktivieren via Steam

Anschließend zitierten die Entwickler in ihrer Antwort einige beleidigende Aussagen des Spielers, die er in einem Spiel wenige Tage zuvor geäußert habe, ehe er das Spiel vor dem Ende des Matches verließ.

Zum Schluss wiesen die Entwickler ihn noch höflich darauf hin, dass er es vermeiden könne aus Spielen gebannt zu werden, wenn er Spiele nicht einfach verlässt, und dass sein Bann nichts mit irgendwelchen Meldungen zu tun hat.

Wie kommt das ganze bei der Community an? Auf Reddit wird die Antwort der Entwickler jetzt gefeiert. Der User „Nimchy“ schreibt beispielsweise, das sei die professionellste Weise, wie jemand sagen kann: „Lass den Schwachsinn“. Dieser Meinung scheinen viele User zuzustimmen, denn der Kommentar bekam 2.800 Upvotes.

In einem anderen Kommentar schreibt User rW0HgFyxoJhYka, es sei schön zu sehen, dass toxische Spieler endlich mal zur Rechenschaft gezogen werden.

User Punkreas33 schreibt: „Ich wünschte, mehr Entwickler würden auf so nutzlose Reviews wie diese reagieren“. Allerdings bekommt er von User Tethim die Antwort, dass dies in 99 % der Fälle nur Zeit- und Geldverschwendung wäre und man so etwas einfach ignorieren und weiter machen solle.

