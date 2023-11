Steam hat mir 100 Spiele vorgeschlagen, die mir gefallen sollen – Nur 7 davon sind mies

Die Spiele-Plattform Steam hat ein relativ neues Feature, mit dem ihr euch Spiele vorschlagen lassen könnt, basierend auf euren Vorlieben. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das ausprobiert und ist positiv überrascht.

Neue Spiele zu finden, die mich wirklich begeistern, ist nicht unbedingt leicht. Ich stehe auf den „seltsamen“ Kram, den sonst keiner auf dem Schirm hat. Der Geheimtipp Against the Storm ist etwa so ein Spiel, das mich viele Stunden kostet.

Klar zocke ich auch große Titel wie Diablo 4 und Co. und Baldur’s Gate 3 ist mein absoluter Liebling der letzten Jahre. Aber selbst das Rollenspiel ist eigentlich eher ein Nischentitel mit überraschendem Erfolg.

Auf Steam gibt es mittlerweile die Möglichkeit, sich „Entdeckungslisten“ erstellen zu lassen. Über die Schaltfläche „Ihr Shop“ geht es direkt zu diesem Feature. Dort werden dann 12 Spiele vorgeschlagen, die passen sollen.

Und tatsächlich: obwohl ich auf Steam nur selten etwas bewerte oder Spielen folge, kannte die Plattform meine Vorlieben erstaunlich gut. In vielen Fällen konnte sie aber auch einfach nicht falsch liegen.

Viele Spiele in meinen Listen waren sogar erstaunlich günstig. Wenn ihr sparen wollt, haben wir hier weitere Tipps:

Die meisten Spiele, die Steam vorschlägt, sind richtig gut

Zugegeben, Steam hat es sich bei den Listen etwas leicht gemacht. Bei meinen Vorschlägen waren haufenweise Titel dabei, die schlicht allgemein als „sehr gut“ unter Gamern gelten mit entsprechenden Bewertungen, darunter:

The Last of Us: Part 1

Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2

Hogwarts Legacy

Star Wars: Jedi Survivor

Dead Space

Call of Duty

Etliche der Spiele auf den Listen habe ich sogar schon gespielt, nur nicht auf Steam, etwa Diablo 4, Assassin’s Creed: Valhalla oder Starfield. Heißt: auch hier hat Steam exakt das vorgeschlagen, was mir tatsächlich gefällt. Selbst mein etwas spezieller Geschmack wurde mit großen Titeln bedient.

Da ich querbeet zocke, ist in meiner Bibliothek so gut wie jedes Genre in irgendeiner Form vertreten. Und tatsächlich gab es auch für jedes Genre gute Vorschläge, etwa: Grounded und Smalland (Survival-Games), Street Fighter 6 und Mortal Kombat 1 (Prügelspiele) oder Dungeon Master und Dungeons 4 (Aufbau-/Strategiespiele).

Ein paar weitere Games waren dabei, die absolut nicht meinen Geschmack treffen, die aber unabstreitbar gut sind – Jagged Alliance 3 etwa. Ich liste euch hier nicht alle 108 Spiele und Erweiterungen auf, die mir in meinen 9 Listen vorgeschlagen wurden, aber die Übersicht dürfte euch für den Eindruck reichen.

Viele Perlen, die man leicht übersehen kann

Was mich besonders überrascht hat, ist die Menge an Indie-Games, die Steam mir vorgeschlagen hat. Knapp die Hälfte der Spiele waren kleine Geheimtipps, die selbst ich als Kenner sicherlich übersehen hätte. Geheimtipp heißt: sie sind „sehr positiv“ oder sogar „äußerst positiv“, haben aber nur eine Handvoll Spieler, meist nur ein paar Hundert.

Coral Island etwa ist ein Spiel wie Stardew Valley oder Sun Haven: eine eigene Farm aufbauen, Leute kennenlernen und Beziehungen eingehen. Death Must Die erinnert an den riesigen Hit Vampire Survivors, nur dass man mit den Kräften des Todes spielt.

In Ratopia soll ich eine Ratten-Gesellschaft aufbauen, Thronefall ist ein Strategiespiel aus Deutschland, das Basenbau mit Verteidigung verbindet. All diese Spiele landeten entweder auf meiner Wunschliste oder direkt im Warenkorb.

Dazu kamen einige Indie-Spiele, die unerwartet zu Steam-Hits wurden, wie etwa:

Auch das irre Survival-Spiel Voidtrain fand sich in den Listen:

Steam weiß (zum Glück) doch nicht alles über mich

Bei den Spielen waren einige dabei, die zwar eigentlich passen würden, die ich mir aber dennoch nicht ansehen will. Der neue Stellaris-DLC schreckt etwa mit miesen Rezensionen ab, ebenso wie Cities: Skylines 2. Da bleibe ich lieber bei „kleinen“ Alternativen.

An einigen Stellen lagen die Listen aber völlig daneben. So wurden mir etwa mehrmals Spiele wie der Fußball-Manager oder EA Sports FC 24 vorgeschlagen. Warum? Keine Ahnung. Vermutlich, weil irgendjemand dort „Strategiespiel“ getagt hat.

Auch Rennspiele wie F1 23, EA Sports WRC oder Forza fanden sich in den Empfehlungen. Sportspiele habe ich aber gar nicht auf Steam, nicht mal Rocket League. Damit kann ich schlicht nichts anfangen. Heißt für mich: Steam kennt also doch nicht jede meiner Vorlieben.

Zum einen ist das schade, weil meine Listen entsprechend nicht vollständig zeigen, was ich sehen will. Zum anderen heißt das, dass ich mir zumindest noch etwas Privatsphäre bewahren konnte – und das ist durchaus etwas wert.

So oder so werde ich die „Entdeckungslisten“ vermutlich öfter benutzen, wann immer ich gerade eine kleine Flaute habe. Das wird nun aber wohl dauern, denn bald steht ein für mich absoluter Hit an:

