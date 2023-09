Steam: Ein neues Spiel mischt Cyberpunk 2077 und Dave the Diver – Zeigt das Stadtleben zwischen Nudelständen und Killern

Ein neues Spiel kommt auf Steam. Nivalis mischt Cyberpunk 2077 und Dave the Diver. MeinMMO verrät euch, worum es in dem Spiel geht.

Was ist das für ein Spiel? Nivalis ist ein Lebenssimulator, der euch tief in das Herz einer pulsierenden Cyberpunk-Stadt eintauchen lässt. Die Spielwelt ist bereits aus dem Vorgänger von Ion Lands, Cloudpunk , bekannt. Tatsächlich spielt Nivalis in derselben Stadt wie Cloudpunk.

In Nivalis übernehmt ihr eine Nudelbar und müsst das tägliche Geschäft managen. Ihr seid verantwortlich für die Finanzen, das Menü und die Angestellten. In dieser Hinsicht erinnert es an den Sommer-Hit Dave the Diver, in dem ihr eine Sushi-Bar eröffnet. Die in Neonlicht getauchte Großstadt erinnert vom Setting her an Cyberpunk 2077.

Der neueste Trailer von Nivalis gewährt euch einen Einblick in das Spiel:

Nivalis bietet Wohlfühlkosmos in einer Cyberpunk-Stadt

Was bietet das Spiel? In Nivalis könnt ihr euren Alltag nach euren eigenen Vorstellungen gestalten. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf eurem Geschäft, das euren Lebensunterhalt sichert. Ihr könnt unter anderem Nudelstände, Nachtclubs, Restaurants, Bars oder sogar einen Stim-Laden leiten.

Im Laufe des Spiels arbeitet ihr euch hoch und werdet zu einer wichtigen Größe im pulsierenden Nachtleben. Doch Vorsicht, es streift ein Serienmörder durch Nivalis und Gangs lauern im Schatten.

Zudem habt ihr folgende Möglichkeiten, um euren Alltag zu gestalten:

Ihr könnt entspannt Angeln auf eurem eigenen Boot

Mit einem fliegenden Fahrzeug oder zu Fuß die Straßen erkunden

Immobilien kaufen, eigene Wohnung gestalten und dekorieren

Ein Gewächshaus pflegen

Eigene Zutaten anbauen, eigene Rezepte für kreieren

Knüpfen von Freundschaften und Liebschaften, aber auch Feindschaften. Ihr erreicht unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie ihr eure Beziehungen pflegt oder eure Mitmenschen behandelt.

Nivalis bietet eine realistische Wettersimulation und Tag- und Nachtzyklen.

Wann erscheint Nivalis? Der geplante Veröffentlichungstermin ist für 2024 angesetzt, allerdings ist das genaue Datum noch nicht bekannt.

Bis dahin könnt ihr euch in das große Update von Cyberpunk 2077 stürzen. MeinMMO-Autorin Sophia Weiss hat einen Kopfsprung in die Erweiterung gemacht:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty im Anspiel-Test – Die Erweiterung ist super, der eigentliche Star aber Update 2.0

Was sind eure ersten Eindrücke von Nivalis? Freut ihr euch auf das neue Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.