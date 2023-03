Spieler verliert nach 15 Jahren seinen wertvollen Account auf Steam, weil Valve eine absurde Forderung stellt

Ein Ex-Profi in CS:GO und Valorant kann nicht mehr an seinen Steam-Account heran. Der Support von Valve verlangt allen Ernstes, er müsse den originalen CD Key nennen, mit dem er vor 15 Jahren seinen Account erstellt hat.

Was ist das Problem des Spielers? Bradley „Android“ Fodor hat etwa 84.000 US-Dollar mit CS:GO und Valorant verdient. Seine Glanzzeit ist aber schon 5 Jahre her (via esportearnings). 2018 schaffte er es in CS:GO ins Viertelfinale der „FACEIT“ Major – auf den Erfolg ist er bis heute stolz. Denn dafür gab es sehr wertvolle Sticker in CS:GO.

Der Spieler hat am 23. März seine Telefonnummer geändert, die mit Steam verbunden ist. Er hat aber einen Fehler gemacht: Er hat seine Authentifizierung nicht entfernt, bevor er die Nummer geändert. Diese Kleinigkeit hat verhängnisvolle Konsequenzen. Er kann auf Steam nicht mehr einloggen.

Er schreibt auf Twitter:

Ich hab versucht, den Support zu kontaktieren, aber weil man Account „wertvoll ist“, verlangen sie, dass ich die originalen Keys eingebe, die ich vor Jahrzehnten verloren habe.

Steam verlangt digitales Bild der Verpackung von vor 15 Jahren

Kann er da nichts machen? Nein, offenbar nicht. Der Kanadier ist verzweifelt. Er sagt, er hat seinen Führerschein und seinen Personalausweis zu Valve geschickt.

Aber der Support schreibt ihm: „Das sind nicht die Informationen, die wir gerade benötigen.“

Er müsse wegen des Alters und der Wertigkeit des Accounts beweisen, dass er wirklich der Besitzer sei, indem er den Original-Key nennt, den er benutzt hat, um seinen Steam Account zu erstellen. Er solle doch bitte ein digitales Foto oder einen Scan des CD-Keys einsenden.

Der Support gibt ihm sogar noch Tipps, wo genau sich der CD Key auf der Verpackung befindet – auf der Verpackung, die der Spieler offenbar seit Jahren nicht mehr hat.

„Wer hat denn noch seine Original-Keys von vor 15 Jahren?“

Das sagt der Spieler: Der frühere Profi ist ziemlich durch. Er sagt:

Ich hab mein Leben dafür gegeben, die Stickers und Embleme vom Viertelfinale zu bekommen, aber weil ich meine Nummer geändert habe, krieg ich sie wohl nie wieder. So traurig, Mann. Wer hat denn noch seine Original-CDs von einem Account, der älter als 15 Jahre ist?

Wie wird das diskutiert? Die Leute geben ihm viele Tipps. Es gibt offenbar einige Spieler, die in der Situation waren, denen aber von einem „freundlicheren Support-Mitarbeiter“ geholfen wurde.

Man rät ihm etwa, es noch mal zu versuchen und zu schauen, dass er an jemandem gerät, der nicht so penibel ist. Die E-Sports-Erfolge müssten doch genügen, um die Besitzerschaft nachzuweisen.

In der Redaktion von MeinMMO löste die Geschichte übrigens große Befriedigung bei all jenen Mitarbeitern aus, die grundsätzlich nie was wegwerfen und alle Keys behalten, falls „man sie irgendwann mal braucht.“

Wir haben eben lauter MMO-Spieler in der Redaktion, deren liebste Beschwerde ist: „Mein Inventar ist voll – aber ich kann auf keinen Fall irgendwas wegwerfen. Das brauch’ ich sicher alles noch“.

Solche Steam-Accounts können übrigens sehr wertvoll sein:

