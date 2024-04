Strategie-Genies versprachen uns ein Spiel zu Star Trek – Nach 6 Monaten ist es tot, die Reviews bei Steam brennen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In Star Trek Infinite begegnet man den Alien-Rassen schon gleich zu Beginn des Spiels, aber jede der 4 Rassen (Föderation, Klingonen, Romulaner, Cardassianer) hat ein gewaltiges Hinterland in seinem Rücken, das er endlos lange besiedeln kann, was für einen kruden Spielverlauf sorgt.

Warum war Star Trek Infinite nicht gut? Das Konzept von Stellaris sieht vor, dass man sich in einem abgeschiedenen Teil der Galaxis langsam aufbaut und sich so lange ausbreiten und neue Planeten besiedeln kann, bis man auf die ersten Aliens trifft, mit denen man sich auseinandersetzt.

Was ist das Problem? Also Star Trek: Infinite war zum Release einfach nicht gut. Da fiel jegliche „Mundpropaganda“ oder Hype durch Reviews durch. Die Reaktionen waren eher mäßig bis verhalten und haben von einem Kauf abgeschreckt.

Wie lief Star Trek Infinite denn? Schlecht. Schon zum Start hatte das Spiel in der Spitze nur 5.526 Spieler. Mittlerweile sind noch etwa 120 in der Spitze online.

Das ist die Ansage von Paradox: Am 27. März teilte man den Fans mit, dass Star Trek: Infinite keine weiteren Updates erhält (via paradox ).

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to