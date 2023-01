Bezauberndes Spiel auf Steam ist gerade auf 8 € reduziert – Hat 93 % Reviews und bringt Spieler zum Weinen

Arise: A Simple Story ist ein 3D-Plattformer auf Steam, der die rührende Geschichte eines verstorbenen Stammesanführers erzählt. Das Game hat 93 % positive Reviews und kostet momentan im Sonderangebot 8 €.

Was ist Arise: A Simple Story für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um einen 3D-Plattformer mit Erkundungselementen. Neben dem Gameplay wird viel Wert auf die Erzählung einer Geschichte voller Glück und Trauer gelegt.

Ihr spielt den Anführer eines Stammes, der gestorben ist und sich nun im Nachleben wiederfindet. Er begibt sich auf eine Reise, auf der er die wichtigsten Schlüsselmomente seines Lebens noch einmal erkundet.

Hier seht ihr einen Trailer zu Arise: A Simple Story:

Wie sieht das Gameplay in Arise: A Simple Story aus? Nach dem Spielstart in einer verschneiten Landschaft wirft euch jedes Level des Spiels in ein neues Setting:

Einmal befindet ihr euch in einer riesigen Blumenlandschaft und reitet auf Schnecken, später schwimmt ihr auf einer Wasserpflanze über einen nächtlichen Fluss.

So spielt ihr euch durch die verschiedenen Umgebungen und damit durch die unterschiedlichen Lebensabschnitte des Anführers, beginnend mit seiner Kindheit.

Dabei werdet ihr auch die Lebenspartnerin des Anführers kennenlernen und die Geschichte des Paars in all seinen Höhen und Tiefen mitverfolgen.

Das Gameplay besteht meist aus dem Genre-typischen Springen von einer Plattform auf die nächste. Zwischendurch löst ihr auch das ein oder Rätsel, um versteckte Mechanismen zu aktivieren und im Level voranzukommen.

Eure Spielfigur verfügt dabei über eine besondere Fähigkeit, die euch auf eurer Reise unterstützt: Ihr könnt die Zeit manipulieren.

So könnt ihr etwa vor- oder zurückspulen und dadurch Abläufe in eurer Umgebung zu eurem Vorteil verändern. Ihr könnt den Fluss der Zeit um wenige Sekunden beeinflussen oder ganzen Jahreszeiten verstreichen lassen.

Arise: A Simple Story lässt sich sowohl allein als auch zu zweit im Koop mit geteiltem Bildschirm zocken.

