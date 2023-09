Deutscher Twitch-Streamer wird im Supermarkt eingesperrt, weil er zu lange auf der Toilette saß

Am 6. September schafften es die Content Creator dann tatsächlich vollständig und halbwegs unversehrt nach Kopenhagen (via Twitter ).

Bevor sie sich wieder auf die Räder schwangen, ging es für einige nochmal auf Toilette, wie man das eben so macht. Ronny Berger ließ sich allerdings etwas zu viel Zeit auf dem weißen Thron, denn in der Zwischenzeit wurde der Laden dichtgemacht, mit dem Twitch-Streamer auf der falschen Seite der Tür.

Was ist das für eine Aktion? Ronny Berger startete am 2. September 2023 gemeinsam mit einigen Kollegen aus der deutschen Twitch- und YouTube-Szene auf eine Radtour. Auf den 350 Kilometern von Hamburg nach Kopenhagen war die chaotische Truppe fast durchgehend live.

