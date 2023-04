Spieler in WoW Dragonflight stellen neuen Dungeon-Rekord in Mythic+ auf – So haben sie es geschafft

Während des Turniere Mythic Dungeon International (MDI) in WoW: Dragonflight stellte ein Team einen neuen Rekord auf. Sie durchliefen einen Dungeon so schnell wie niemand zuvor überhaupt in der Geschichte des Turniers.

Was ist das für ein Turnier? Bei den MDI handelt es sich um internationale Wettkämpfe in World of Warcraft. Teams liefern sich Wettrennen in mythischen Schlüsselsteindungeons (“Mythic+”). 8 dieser Teams rücken dann in die Global Finals vor und spielen um ein Preisgeld von 300.000 Dollar.

Innerhalb der Global Finals stellte das Team “Mandatory” einen neuen Rekord für (Ruby Life Pools) auf. Sie durchliefen das Rubinlebensbecken, den bis vor kurzem der härteste Dungeon überhaupt, in 8 Minuten und 54 Sekunden. Das ist der schnellste Dungeon-Run in der Geschichte des MDI, wie raider.io bestätigt (via Twitter).

Den vorherigen Rekord hielten “Perplexed” mit einer Zeit von 9 Minuten und 16 Sekunden. Während der MDI liegt fast jedes Team unter 10 Minuten, doch Mandatory ist das einzige Team, das es unter 9 Minuten schaffte.

Alle Dungeons der ersten Season im Ranking:

So bricht Mandatory den Rekord

Diese Aufstellung wählte Mandatory für den Dungeon: Ein Schutzkrieger, ein Disziplin-Priester, ein Wildheit-Druide, ein Feuer-Magier und ein Unheiliger Todesritter bildeten das Team. Ihr Keystone Level war auf +20 festgelegt.

Das Rubinlebensbecken ist ein Dungeon, der relativ geradlinig verläuft und sich gut für Speedruns eignet.

Zuerst brachten sie alle Mobs aus dem ersten Korridor in den Bossraum von Melidrussa der Unterkühlten, wobei sie den ersten Boss, Trotzer Draghar und einen Urzeitlichen Koloss erledigten. Sie benutzen dafür bereits ihren Kampfrausch.

Anschließend, nach einer Zeit von 2:07, gelangten sie in den zweiten Bereich des Dungeons. Die beiden Drachen haben sie übersprungen, um Zeit zu sparen. Dennoch muss man in Mythic+-Dungeons eine gewisse Anzahl an Mobs töten, um auf 100 % getöteter Feinde zu kommen. Deshalb ziehen sie den Lhegebundenen Zerstörer, einen relativ starken Gegner, mit in den Bosskampf. So heben sich Mandatory von anderen Gruppen ab, töten den Gegner, verdienen Prozente und büßen wenig Zeit ein.

Als sie den zweiten Boss besiegt haben, liegt die Zeit des Teams bei 6:24. An den kommenden Gegnern – dem Sturmkanalisierer und zwei Sturmkrieger – schleichen sich die Spieler mithilfe von Unsichtbarkeitstränken vorbei, um direkt zum Ort des Endbosses zu gelangen. Dort pullen sie alle Mobs, inklusive den Mini-Boss Oberste Kanalisiererin Ryvati.

Bevor sie den Endboss bekämpfen, gehen Mandatory zurück zu den beiden Sturmkriegern, die sie zuvor geskippt hatten, um mit ihnen ihre Prozentanzeige zu füllen. Sie ziehen sie mit in den Bosskampf gegen Erkhart und Kyrakka. Der finale Kampf dauert insgesamt 1:14.

Was sagt ihr zu dem Rekord von Mandatory? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!