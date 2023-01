WoW nerft die schlimmsten Dungeons überhaupt, sie werden endlich leichter

Was sind die Auswirkungen der Nerfs? Grundsätzlich dürften die Nerfs dafür sorgen, dass gerade das Rubinlebensbecken mit dem Affix „Tyrannisch“ deutlich einfacher machbar ist. Für viele Spieler war das bisher ein „Dead Key“, also ein „Toter Schlüsselstein“, den man einfach nicht gelaufen ist. Ähnlich verhielt es sich mit dem Azurgewölbe, das mit „Tyrannisch“ auf hohen Stufen fast unmöglich schwierig war.

In World of Warcraft Dragonflight läuft die aktuelle Saison 1 zwar erst seit einigen Wochen, doch schnell hat sich in der Community eine Meinung zu den aktuellen Dungeons gebildet. Es gibt einige Schlüsselsteine, die sich problemlos auf hoher Stufe bewältigen lassen, während einige andere Dungeons schon bei deutlich niedriger Schwierigkeit richtige Probleme bereiten. Ganz besonders in Verbindung mit dem Affix „Tyrannisch“ sorgte das für viel Frust.

Das Rubinlebensbecken und das Azurgewölbe in World of Warcraft sind zu schwer. Jetzt gab es harte Nerfs und die Dungeons sind endlich spielbar.

