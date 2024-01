Twitch-Streamer versuchen seit Jahren, euch ein Rollenspiel anzudrehen, jetzt ist es auf Steam

Content Creator, die mit Twitch oder YouTube ihr Geld verdienen, brauchen meistens Sponsoren, um ihre Inhalte zu finanzieren. Kaum ein Sponsor ist wohl so berühmt-berüchtigt wie RAID: Shadow Legends. Jetzt gibt es das Rollenspiel auf Steam.

Was ist das für ein Spiel? Wer in den letzten Jahren ohne Adblock online unterwegs war, ist wohl kaum an RAID: Shadow Legends vorbeigekommen. Im Lauf der Zeit haben so viele Content Creator Werbung für das Game gemacht, dass es zu einem eigenen Meme geworden ist (via Know Your Meme).

Dabei wurden die Werbungen entweder ganz normal geschaltet, oder YouTuber unterbrachen ihr Programm, um die Vorzüge des Spiels zu besingen – das sie natürlich in ihrer Freizeit bereits ausgiebig gezockt hatten, ganz ehrlich.

Selbst der große Ninja war „wirklich begeistert“, als er in RAID verewigt wurde.

Berüchtigtes RPG ist überraschend auf Steam angekommen

Okay, aber was ist RAID nun eigentlich? RAID: Shadow Legends ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das 2018 für Android und iOS erschien und 2020 mit einem eigenen Launcher auf den PC gebracht wurde. Seit dem 9. Januar 2024 ist es auch auf Steam spielbar.

Mit über 800 spielbaren Charakteren, die Spieler in den 8 Modi des Games einsetzen können, fällt RAID unter die sogenannten „Gacha Games“. Wie für einen Mobile-Titel nicht unüblich, gibt es zudem Auto-Play und eine aggressive Monetarisierung.

Wie fallen die ersten Bewertungen aus? Während RAID im Play Store eine Wertung von 4,5 Sternen bei über einer Million Downloads genießt, kommt es auf Steam deutlich schlechter an: Von bislang knapp über 200 Bewertungen sind nur 47 % positiv (Stand: 10. Januar 2024, 15:00).

Auf Reddit berichten bestehende Spieler zudem von Problemen damit, ihren bisherigen Account mit der Steam-Version zu verknüpfen, während andere bereits einen Workaround gefunden haben. Es bleibt also abzuwarten, ob RAID mit der Zeit an seine Mobile-Erfolge anknüpfen kann.

Wer sich jedoch endlich mal ein eigenes Bild machen möchte und dem PC-Launcher bisher nicht traute, für den ist die Hürde nun zumindest so gering wie nie, denn RAID kann kostenlos auf Steam heruntergeladen werden.

Auch wenn Handyspiele wie RAID: Shadow Legends bei vielen Gamern verpönt sind, sind sie doch seit Jahren auf dem Vormarsch. Und tatsächlich kann es praktisch sein, das Lieblingsspiel immer in der Hosentasche dabei zu haben. Unser ehemaliger Kollege Alex glaubte sogar: Mobile-MMORPGs sind die Zukunft des Genres und das ist großartig