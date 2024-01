Pokémon GO: Macht nicht denselben Fehler wie ich und ignoriert das Tauschen

Das Tauschen ist ein klassischer Bestandteil der Pokémon-Reihe, den man auch in Pokémon GO nicht ignorieren sollte. Denn das Tauschen bringt Boni.

Pokémon fangen, Arenen erobern, Raids abschließen, in der Kampfliga kämpfen und mehr: In Pokémon GO kann man allerhand Dinge tun. Auch das Pokémon-Tauschen gehört dazu. Ich hab das bislang aber weitestgehend ignoriert.

Ich hab Pokémon bisher eigentlich immer nur in zwei Fällen getauscht:

Ich habe einen Tausch durchgeführt, um ein Monster zu bekommen, das ich noch nicht hatte.

Oder ich wollte den Bonus einiger Monster nutzen, die nach dem Tausch keine Entwicklungsbonbons mehr kosteten. Praktibalk ist etwa so ein Kandidat, wenn man seine letzte Entwicklung Meistagrif haben will.

Kurz: Ich hab mit dem Fokus auf das Sammeln im Grunde immer nur einzelne Pokémon getauscht und nur in seltensten Fällen auf andere Boni, wie etwa garantierte Glücks-Tausche mit Glücks-Freunden, geschielt.

Doch das war möglicherweise ein Fehler, denn es gibt Boni beim Tauschen, die sich richtig lohnen können.

Warum sollte man öfter in Pokémon GO tauschen?

Diese Boni können sich lohnen: Das Tauschen bringt einige „Nebeneffekte“ mit, die man möglicherweise gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man nur darauf aus ist, den eigenen Pokédex zu verfolgen.

Eines davon sind die Glücks-Pokémon. Diese speziellen Monster kann man nur über das Tauschen bekommen. Sie haben zum einen in der Regel gute Werte und zum anderen den Vorteil, eine verringerte Menge an Sternenstaub beim Hochleveln zu kosten.

Die habe ich bisher nur dann bekommen, wenn ich einen garantierten Glückstausch mit Freunden angezeigt bekommen habe. Tatsächlich gibt es aber noch eine weitere Garantie für Glücks-Pokémon: Zum Event „Harte Zeiten“ im Dezember 2023 wurde eingeführt, dass ein Tausch mit einem Pokémon, das seit 2018 oder früher in eurer oder der Sammlung eurer Tauschpartner ist, zu einem garantierten Glückstausch führt.

Außerdem wurde die maximale Anzahl garantierter Glückstausche von 15 auf 25 pro Trainer hochgesetzt. Mehr dazu lest ihr hier: Warum ihr alte Pokémon tauschen solltet.

Weitere Boni beim Tauschen: Seit diesem Event schaue ich auch mehr auf das Thema „Tauschen“ und achte mehr darauf, auch Monster zu tauschen, die ich schon mehrfach in der Sammlung habe. Manche Boni sind sehr hilfreich dabei, starke Monster zu bekommen.

Dazu gehört erstmal die Möglichkeit, ein Monster mit besseren Werten zu bekommen. Denn das getauschte Pokémon erhält bei euch nicht die Werte, die es bei eurem Tauschpartner hatte. Habt ihr etwa das gleiche Monster mit schwachen Werten, kann es sich lohnen, miteinander zu tauschen und zu hoffen, so bessere Werte zu bekommen. Gerade bei schwach gefangenen legendären Monstern oder Monstern aus der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO kann sich das lohnen.

Hier solltet ihr auch auf das Freundschaftslevel achten: Je höher euer Freundschaftslevel mit dem Tauschpartner, desto besser ist die Chance auf stärkere Werte. Auch die Sternenstaubkosten beim Tausch sinken mit erhöhtem Freundschaftslevel immer weiter.

Zudem kann man Extra-Bonbons beim Tauschen bekommen. Hier solltet ihr darauf achten, Monster zu tauschen, die ihr in der Ferne gefangen habt.

Bei einem Tausch von 0 bis 10 Kilometern Entfernung erhaltet ihr 1 Bonbon

Bei 10 bis 100 km gibt es 2 Bonbons

Bei über 100 km sogar 3 Bonbons

Außerdem gibt es auch auf die Chance auf ein XL-Bonbon beim Tauschen.

Wann sollte man tauschen? Grundsätzlich sind Events wie Community Days gut geeignet für das Tauschen, denn in der Regel kosten sie dann nur den halben Sternenstaub. Außerdem hat man an diesen Tagen oft zusätzliche Spezialtausche, die man nutzen kann. Ihr wollt wissen, wann die nächsten Termine anstehen? Dann schaut bei der Übersicht der Events im Januar 2024 bei Pokémon GO vorbei.