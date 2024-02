Pokémon GO: Spieler verzweifeln grad an schweren 6er-Raids – So besiegt und fangt ihr Mega-Latias und Latios

In Pokémon GO beherrschen Mega-Latias und Mega-Latios gerade die Stufe-6-Raids. Die beiden sind extrem schwer zu besiegen und zu fangen. Wie klappt es?

Was sind 6er-Raids? Bei den Stufe-6-Raids handelt es sich aktuell um extrem schwierige Raids, in denen ihr auf die Mega-Formen der legendären Pokémon Latias und Latios trefft. Schon bei ihrem Debüt 2022 waren die 6er-Raids für viele Trainer kaum zu knacken, und auch jetzt, bei ihrer Rückkehr, haben Spieler sehr mit ihnen zu kämpfen.

Was sind die Probleme? Momentan gibt es im Grunde zwei Probleme, mit denen Spieler Schwierigkeiten haben. So gibt es zahlreiche Posts in der Pokémon-GO-Community auf reddit, die sich aktuell darum drehen.

Punkt 1: Mega-Latias und Mega-Latios treten mit einer WP-Zahl von 84.000 an, können also wirklich eine Menge aushalten. Das macht den Raid sehr schwer zu meistern: In der Regel braucht man gut sechs Spieler mit starken Kontern, um sie zu besiegen.

Es ist zwar auch mit weniger Spielern möglich, aber da müssen schon extrem gute Konter aufgefahren werden und die richtigen Bedingungen herrschen. Und: Wenn manche Teilnehmer nicht die richtigen Konter dabei haben, kann es sogar sein, dass man eher sieben bis acht Spieler braucht.

Das macht den Raid schonmal kompliziert, denn vor Ort muss man so viele Leute erstmal finden und koordinieren. Will man Fern-Raids nutzen, kann man Apps wie Pokégenie oder Campfire verwenden. Da findet man voraussichtlich die nötige Spielerzahl, hat aber wiederum keinen Einfluss darauf, welche Konter die anderen mitbringen.

Und dann wäre da noch Punkt 2: Einige Trainer melden Probleme mit dem Fang nach dem Raid. So sind die beiden wohl sehr schwierig zu fangen, nachdem sie besiegt worden sind. Da spielt die hohe Fluchtrate von Latias und Latios, aber auch die reduzierte Anzahl an Bällen, die man bei langer Raid-Dauer erhält, mit rein.

Kurz: Es ist gar nicht einfach, die beiden zu besiegen und dann auch noch zu fangen. Wie kann man seine Chancen erhöhen?

So habt ihr im Stufe-6-Raid mit Mega-Latias und Mega-Latios eine Chance

Wie besiegt man Mega-Latias und Mega-Latios? Hier ist klar: Auf gar keinen Fall sollte man einfach das vorgeschlagene Team im Raid verwenden, sondern passende Konter gegen die beiden einsetzen.

Beide Monster sind schwach gegen die Typen Käfer, Geist, Eis, Drache, Unlicht und Fee. Setzt also auf die besten Angreifer dieser Typen und entsprechende Attacken. Top-Monster wie Mega-Rayquaza, Mega-Knakrack oder Mega-Despotar erhöhen eure Chancen deutlich.

Nehmt auf jeden Fall eine Mega-Entwicklung mit, die die Attacken der eingesetzten Monster eurer Gruppe verstärken. Entsprechende Optionen findet ihr in den Konter-Guides oben.

Wenn ihr vor Ort kämpft: Nutzt die Team-Play-Option. Verbindet ihr euch in einer Gruppe von bis zu vier Spieler in einem Team, könnt ihr die „Team-Power“ nutzen. Die boostet nochmal eure Lade-Attacken, wenn ihr im Raid gemeinsam antretet. Wie das funktioniert, zeigt die Übersicht zu Team-Play in Pokémon GO.

Und sowohl aus der Ferne wie vor Ort gilt: Versucht es nicht mit zu kleinen Spielergruppen. Gerade wenn ihr eine der Fernraid-Apps nutzt, versucht, in eine Lobby zu kommen, die ausreichend Spieler dabei hat – eher zu viele. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch schwache Konter auszugleichen.

Wie fängt man Mega-Latias und Mega-Latios? Eine Garantie gibt es nicht, aber ihr könnt eure Chancen mit folgenden Punkten erhöhen:

Nehmt ein Kumpel-Pokémon auf einem Level mit, das eure Würfe unterstützt. Dann bekommt ihr bei abgeblockten Bällen noch eine Chance.

Nutzt die goldenen Himmihbeeren. Versucht am besten gar keinen Wurf ohne.

Zielt auf den exzellenten Wurf ab. Verkleinert dafür den Kreis auf die entsprechende Größe, indem ihr den Daumen auf dem Bildschirm haltet, und wartet auf die Attacke von Latias oder Latios. Kurz vor Ende der Animation werft ihr. Aber das braucht Übung.

Könnt ihr exzellente Würfe nicht verlässlich treffen, zielt lieber auf den großartigen Wurf ab, um Würfe komplett ohne Bonus zu vermeiden.

Nutzt Curveball-Würfe für eine leicht erhöhte Fang-Chance.

Solltet ihr Exemplare mit besonders hohen Werten antreffen, die einfach nicht im Ball bleiben wollen, habt ihr auch die Möglichkeit, euren Meisterball zu werfen. Das wäre dann ein garantierter Fang, doch der Meisterball ist danach natürlich futsch. Ob euch Latias oder Latios diesen Einsatz wert sind, solltet ihr euch genau überlegen. Monster, bei denen der Meisterball lohnt, findet ihr hier.

Was ist die Ausnahme? Die beste Chance auf einen Fang habt ihr, wenn Latias oder Latios in der schillernden Variante auftauchen. Dann braucht ihr einfach nur zu treffen und der Fang ist garantiert. In solchen Fällen könnt ihr auch Sananabeeren werfen, um die Bonbon-Anzahl beim Fang zu erhöhen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Latias und Latios Trainern Probleme beim Fang machen. Auch bei der Hoenn-Tour 2023 ärgerten die beiden Spieler mit hohen Fluchtraten. Und da waren sie einfach in der Wildnis unterwegs.