Pokémon GO: Raidstunde heute mit Boreos – Lohnt sich das?

In Pokémon GO startet heute, am 10. März, die Raidstunde mit Boreos. MeinMMO zeigt euch die Konter und erklärt, für wen sich die Raidstunde lohnt.

Was ist das für ein Event? Die Legendäre Raidstunde findet bei Pokémon GO einmal pro Woche statt. Jeden Mittwochabend erscheinen auf den meisten Arenen Bosse der Stufe 5, die ihr bekämpfen könnt. Das hält dann eine Stunde lang an. In der Zeit habt ihr gute Chancen, weitere Trainer zu finden, die mit euch gemeinsam den Boss bekämpfen.

Heute, am 10. März 2021, trefft ihr auf den Arenen während der Raidstunde Boreos. Zum Schlüpfen brauchen die Eier zum Event nur 10 Minuten. Anschließend sind die Bosse für 60 Minuten auf den Arenen aktiv.

Alle Infos und Konter zum Boreos-Event

Wann geht es los? Wie gewohnt beginnt das Event um 18:00 Uhr unserer Zeit. Eine Stunde lang sind die Raids aktiv und sollten dann gegen 19:00 Uhr beendet werden.

Das müsst ihr wissen: Boreos gehört zum Typ Flug. Für euch bedeutet das, dass Angreifer von Typ Elektro, Eis und Stein hier viel Schaden austeilen können. Ihr trefft Boreos heute in seiner Inkarnationsform. Später in diesem Monat soll auch seine Tiergeistform veröffentlicht werden.

Als Konter eignen sich die folgenden Angreifer:

Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Blitzkanone

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Despotar mit Katapult und Steinkante

Glaziola mit Eisesodem und Lawine

Snibunna mit Eissplitter und Lawine

Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

Weitere starke Konter findet ihr in unserem Konter-Guide zu Boreos in Pokémon GO.

Warum ist Boreos jetzt da? In Pokémon GO startete die legendäre Jahreszeit. In wöchentlichen Rotationen wechseln die legendären Pokémon in Raids der Stufe 5. Den Anfang machte Demeteros in der Inkarnationsform. Danach folgte Boreos. Als nächstes erscheint Voltolos in der Inkarnationsform. Die Monster wird es später auch noch in der starken Tiergeistform im Spiel geben.

Wie viele Trainer braucht man für den Kampf? Wenn ihr mit starken Kontern ausgestattet seid, könnt ihr Boreos schon mit 2 Trainern besiegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir aber etwa 4 Trainer.

Lohnt sich Boreos?

Für Shiny-Jäger: Wer auf der Suche nach einem neuen Shiny für seine Sammlung ist und Boreos noch nicht in der schillernden Version besitzt, der kann die Raidstunde zum Jagen nutzen. Denn die Shiny-Form wurde im Spiel freigeschaltet und kann von euch mit Glück gefangen werden.

Im eingebetteten Tweet seht ihr, wie die Shiny-Form im Spiel aussieht:

Als Angreifer? Boreos lohnt sich vor allem für Shiny-Jäger. Als Angreifer ist es nicht wirklich erwähnenswert. Durch seine Attacken hat es keine Chance, sich gegen die besten Angreifer von Typ Flug durchzusetzen. Es müssten schon einige Attacken überarbeitet werden, damit Boreos als Flug-Angreifer relevant wird.

Nehmt ihr heute an der Raidstunde mit Boreos teil oder lasst ihr das Event in dieser Woche aus? Schreibt uns doch hier in den Kommentaren auf MeinMMO eure Meinung dazu. Tauscht euch mit anderen Trainern aus der Community dazu aus.