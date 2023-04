Pokémon GO löst euch jetzt 3 Aufgaben der Spezialforschung, die kaputt war

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Nachdem “Ein weiser Held” nun endete, steht als Nächstes die “Umweltwoche” an. Und was ihr sonst erwarten könnt, zeigt euch die Übersicht aller Events im April 2023 von Pokémon GO.

Pokémon GO: In London kämpfen seit 3 Tagen hunderte Spieler um eine Arena und niemand darf sie haben

In Pokémon GO stellten Spieler fest, dass die Spezialforschung “Ein weiser Held” kaputt und ihr Fortschritt dahin war. Nun gibt es eine Lösung von Entwickler Niantic.

Insert

You are going to send email to