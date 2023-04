3 Aufgaben futsch! Pokémon GO löscht plötzlich Fortschritt bei „Ein weiser Held“

In Pokémon GO könnt ihr die Spezialforschung „Ein weiser Held“ absolvieren. Doch einige Trainer haben nun ihren Fortschritt verloren.

Was ist das für eine Aufgabe? „Ein weiser Held“ ist der Name einer Forschung, die ihr seit dem Start des gleichnamigen Events am 13. April 2023 bekommen konntet.

Die Spezialforschung „Ein weiser Held“ besteht dabei aus vier Schritten, im Laufe deren ihr Belohnungen wie Sternenstaub, Bonbons, Bälle und mehr bekommen könnt. Ganz am Ende wartet dann die Begegnung mit dem speziellen Blanche-Lapras.

Wichtig: Spezialforschungen haben kein Zeitlimit, sobald man sie das erste Mal bekommen hat, im Gegensatz zu beispielsweise „Befristeten Forschungen”. Sie sind also nicht an das Ende eines Events gebunden.

Doch genau dieses Event-Ende überraschte nun plötzlich einige Trainer. Denn sie stellten fest: Ein Teil ihres Fortschritts ist verloren gegangen.

Stufe 3 von „Ein weiser Held“ ist plötzlich bei Null – Trainer müssen wieder loslaufen

Das ist das Problem: In den sozialen Medien wie dem Subreddit “TheSilphRoad” zu Pokémon GO teilen Trainer, dass ihr Fortschritt bei Stufe 3 der Forschung mit dem Ende des Events plötzlich zurückgesetzt wurde.

Die besteht aus den Aufgaben:

Lande 3 fabelhafte Würde

Verdiene 5 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel

Entwickle 10 Pokémon

Doch offenbar bekamen Trainer zum Event-Ende die Nachricht “Serie gerissen”, woraufhin der Fortschritt verschwunden war. Auch in der Redaktion konnten wir die Fortschritts-Löschung feststellen.

User AuckZealand auf reddit etwa teilte folgenden Screenshot:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie der User beschreibt, hatte er bereits die Belohnung für die fabelhaften Würfe sowie die Entwicklungen eingesammelt, hatte also nur noch die Bonbons durch das Laufen offen.

Doch als das Event endete, war er plötzlich wieder überall bei Null und muss von vorne anfangen. In Sachen Forschungs-Abschluss ist das ungünstig, allerdings hatte der Trainer in diesem Fall zumindest den Vorteil, nochmal die Belohnungen einsammeln zu können.

So reagieren weitere Trainer: Viele Trainer schließen sich dem Post an und berichten, dass ihr Fortschritt gelöscht wurde. Auch im Pokémon-GO-Subreddit “pokemongo” selbst gibt es weitere Posts zu dem Thema (via reddit).

Gerade Trainer, die bereits Fortschritt hatten, aber bisher noch keine Belohnungen abholen konnten, sind nun aber verärgert. Sie müssen wieder von vorne anfangen.

“Vor ca. 20 Minuten war alles in Ordnung, habe die App gerade wieder geöffnet, da sie eingefroren ist und jetzt ist der Fortschritt zurückgesetzt. Als ich mich wieder eingeloggt habe, habe ich 3 Mal die Meldung “Streak gebrochen” bekommen und habe dann überprüft, dass es zurückgesetzt wurde. Ich war auch nur noch etwa 1 km vom letzten Bonbon entfernt”, schreibt User DanRose001 (via reddit).

“Yep. Als wäre die 5-Bonbon-Aufgabe nicht schon nervig genug, für eine schlechte Belohnung” (via reddit).

“Ich bin sauer. Was für eine Bonbon-Verschwendung für die Entwicklungen. Ich war bei 9/10.” (via reddit).

“Verdammt, ich brauchte nur noch einen fabelhaften Wurf” (via reddit).

In den Kommentaren schreiben einige, dass sie hoffen, dass Entwickler Niantic sich zu dem Fehler meldet. Bislang hat der Support-Kanal auf Twitter aber noch nichts in die Richtung veröffentlicht. Sollte sich das ändern, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Zuletzt sorgte Pokémon GO generell für Unmut, als die Änderungen für Fern-Raid-Pässe eingeführt wurden. In einer Umfrage wollen wir von euch eure Stimmung zum aktuellen Spiel hören. Die Umfrage zu Pokémon GO und den Raid-Pässen findet ihr hier.