In Vorbereitung auf das große Update in Pokémon GO startet schon heute, am 18. November, das Freundschafts-Event. Und das lohnt sich!

Wann läuft das Freundschaftsevent? Wie Niantic bekannt gab, wird das große Freundschaftsevent noch heute, am Mittwoch, den 18. November um 22 Uhr beginnen.

Es soll euch auf das kommende „Pokémon GO Beyond“ Update vorbereiten – und läuft dementsprechend auch 12 Tage. Es endet am 30. November um 22 Uhr und damit nur einen Tag vor dem Start des großen Updates.

In diesen 12 Tagen könnt ihr vor allem an zwei Baustellen arbeiten: Freundschaftslevel und Erfahrungspunkte. Was alles im Event steckt, erfahrt ihr hier.

So läuft das große Freundschaftsevent

Was bringt das Event? Im Rahmen des GO-Beyond-Updates wird eine neue Levelgrenze mit Stufe 50 eingeführt. Doch überhaupt auf Level 40 zu kommen, kann ziemlich lange dauern. Das Event ist der ideale Zeitraum, um sich Erfahrungspunkte zu verdienen und den Weg in Richtung Level 40 etwas kürzer zu gestalten.

Hier gibt es mehr EP: Grundsätzlich erhaltet ihr im Event-Zeitraum und darüber hinaus doppelt so viele EP für das Fangen von Pokémon. Das ist schon ein ordentlicher Boost, den ihr mit einem Glücks-Ei zeitweise weiter verstärken könnt. Und der hält sogar bis zum 31. Dezember an.

Gleichzeitig bekommt ihr nach Raid-Kämpfen mehr EP als gewöhnlich. Auch hier könnt ihr mit einem Glücks-Ei weiter nachhelfen.

Außerdem könnt ihr euch auf folgende Boni freuen, was eure Pokémon-GO-Freundschaften angeht. Das Freundschaftslevel steigt im Event schneller, wenn ihr:

Geschenke öffnet. Ihr könnt auch mehr Geschenke pro Tag öffnen, als sonst

Pokémon tauscht

Raids, Arenen oder Kämpfe untereinander bestreitet

Durch Tauschen könnt ihr euer Freunde-Level erhöhen

Außerdem kriegt ihr einen Angriffsbonus in Raids mit Freunden. Das gilt auch, wenn ihr Fern-Raid-Pässe nutzt und so gemeinsam agiert. Ihr könnt das Event also auch von zu Hause aus nutzen, ohne mit Freunden auf Tour zu gehen.

Darum ist das Freundschaftslevel wichtig: Abgesehen von verschiedenen Boni ist das Freundschaftslevel ebenfalls ein guter EP-Lieferant auf dem Weg Richtung Level 40. Denn auch Erhöhungen des Freunde-Levels bringen euch dick Erfahrungspunkte. Erreicht ihr das „Hyperfreund“-Level und habt dabei ein Glücksei aktiviert, gibt es satte 100.000 EP, für „beste Freunde“ sogar 200.000.

So findet ihr neue Freunde für Pokémon GO.

Zu guter Letzt kündigte Niantic auch noch einen kleinen Bonus an, wenn ihr Level 40 noch in diesem Jahr (also vor dem 31. Dezember um 23:59 Uhr) erreicht. Dann erhaltet ihr neben der Level-40-Medaile auch noch eine befristete Forschung, die euch einen Garados-Hut einbringt.

Mit dem neuen Event könnt ihr euch auf das neue Level-Cap aus dem Beyond-Update vorbereiten. Ihr wollt schonmal planen, welche Pokémon ihr dann als Erstes fangt? Dann findet ihr hier alle Monster, die bereits aus Gen 6 angekündigt sind.