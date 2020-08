Leveln in Pokémon GO: Ab 34 wird’s hart – So lange braucht ihr bis 40

Wer Level 30 in Pokémon GO bereits überschritten hat, und denkt, bald ganz oben zu sein, liegt falsch: Der Weg bis Maximallevel 40 ist noch ziemlich lang.

Das ist das Maximallevel: „Schnapp sie dir alle“, ist das Motto von Pokémon. In Pokémon GO kann man aber nicht nur die Vervollständigung des Pokédex als höchstes Ziel verfolgen, sondern auch das Maximallevel 40. Zumindest, bis eine Erhöhung des Level-Caps kommt.

Wer das Höchstlevel erreicht hat, hat vermutlich so ziemlich alles in Pokémon GO gesehen. Denn: Stufe 40 zu erreichen dauert verdammt lange.

Level 40 zu erreichen dauert lang

Wie viel EP braucht man für Level 40?

Wie lange dauert es bis Level 40? Wie lange es letztendlich dauert, kommt ganz darauf an, wie intensiv man spielt. Sicher ist nur: Es dauert eine ganze Weile. Damit man erfahren kann, wie lange es ungefähr bei einem selbst dauert, gibt es sogar einen Levelrechner.

Eine Rechnung des Portals „Dexerto“ landet bei 460 Tagen, bis man Level 40 erreicht. Da wird von einem durchschnittlichen Tag ausgegangen, der so abläuft:

10 gedrehte PokéStops

10 Gefangene Pokémon

Ein Tier-3-Raid absolviert

Ein 2km-Ei ausgebrütet

Eine Arena mit 4 Pokémon besiegt

Das ist eine recht einfach gehaltene Mischung an Aktivitäten, die 5.500 EP pro Tag bringt. Durch Boni kommen über die Woche weitere 5000 hinzu. Das würde 43.500 EP pro Woche bedeuten. Das klingt eigentlich nach einer ganzen Menge. Warum würde es bei dieser Ausbeute trotzdem mehr als ein Jahr dauern, auf das Top-Level zu kommen?

So erreicht man Levelaufstiege: Um das Level in Pokémon GO zu erhöhen, müssen Trainer EP sammeln. Am Anfang geht das ziemlich fix und man wird immer wieder den „Level Up“-Screen sehen. Doch mit der Zeit dauert es immer länger, bis das nächste Level erreicht wird – die Abstände wachsen mit den Stufen. Wie genau das aussieht, seht ihr hier in der Tabelle:

Level Erforderliche EP zur nächsten Stufe EP insgesamt 1 0 0 2 1.000 1.000 3 2.000 3.000 4 3.000 6.000 5 4.000 10.000 6 5.000 15.000 7 6.000 21.000 8 7.000 28.000 9 8.000 36.000 10 9.000 45.000 11 10.000 55.000 12 10.000 65.000 13 10.000 75.000 14 10.000 85.000 15 15.000 100.000 16 20.000 140.000 17 20.000 140.000 18 20.000 160.000 19 25.000 185.000 20 25.000 210.000 21 50.000 260.000 22 75.000 335.000 23 100.000 435.000 24 125.000 560.000 25 150.000 710.000 26 190.000 900.000 27 200.000 1.100.000 28 250.000 1.350.000 29 300.000 1.650.000 30 350.000 2.000.000 31 500.000 2.500.000 32 500.000 3.000.000 33 750.000 3.750.000 34 1.000.000 4.750.000 35 1.250.000 6.000.000 36 1.500.000 7.500.000 37 2.000.000 9.500.000 38 2.500.000 12.000.000 39 3.000.000 15.000.000 40 5.000.000 20.000.000

Ein langer Weg bis Level 40: Wie in der Tabelle zu sehen ist, werden die Abstände immer größer. Während man etwa für den Sprung von Level 10 auf Level 11 nur 10.000 EP Sammeln muss, sind es von Level 20 auf 21 schon ganze 50.000 EP.

Von Level 30 auf 31 sind es dann ganze 500.000 – und auf Stufe 34 durchbrechen die nötigen EP die Millionengrenze. Da wird es allerspätestens richtig hart. Wer es auf Level 35 geschafft hat, hat gerade einmal etwas mehr als ein Viertel der nötigen EP für Level 40 angehäuft.

Wie kriege ich die EP? Fast jede Aktion im Spiel bringt euch EP ein – nur nicht unbedingt viel. Zum Beispiel kriegt ihr EP für:

Das Drehen von PokéStops (50 EP)

Das Fangen von neuen Pokémon (500) und bereits bekannten Monstern (100)

Wurf-Boni wie Curveball (10 Extra-EP) oder fabelhafter Wurf (100)

Ausbrüten von Eiern (10km-Eier bringen 1000 EP)

Tägliche Boni wie der erste PokéStop am Tag (500 EP)

Viele Punkte gibt es auch für das Abschließen von Raids – 3000 für ein Tier 1, und 10.000 für Tier 5. Außerdem gibt es EP-Boni für das Bilden von Freundschaften mit Trainern. Es lohnt sich, neue Pokémon-Freunde zu finden: Die höchste Stufe „bester Freund“ bringt ganz 100.000 EP. Ein Trainer nutzte genau diese Methode, um 19,3 Millionen EP in einer irrwitzig kurzen Zeit zu sammeln.

Wo gibt es mehr EP? Das Item „Glücks-Ei“ verdoppelt die gewonnen EP pro Aktion, ist aber zeitlich begrenzt. Immer wieder gibt es aber Events wie die Rampenlichtstunde, zu denen es Bonus-EP gibt. Die sollte man unbedingt ausnutzen.

Ihr habt das Maximal-Level schon längst erreicht und sucht nach neuen Herausforderungen? Dann könnten die Mega-Entwicklungen spannend für euch sein – die neuen Formen sollen schon bald ins Spiel kommen.