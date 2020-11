Pokémon GO hat seine Events für den Dezember angekündigt. Neben Rampenlichtstunden und einem neuen Forschungsdurchbruch könnt ihr auch wieder Raids mit Kyurem angehen.

Das ist neu: Der Dezember ist voll mit Dingen, die ihr in Pokémon GO entdecken könnt. Dazu gehört natürlich das große GO Beyond Update, das am 1. Dezember startet und viele Inhalte und Boni bringt. Aber das ist nicht alles.

Fordert Kyurem & Mega-Rexblisar in Raids heraus

Nachdem ihr Kyurem schon im Sommer in Raids schnappen konntet, kehrt es nun als Level-5-Boss zu Pokémon GO zurück. Es ist ein Monster vom Typ Eis und Drache und wird von Dienstag, den 1. Dezember bis Freitag, den 1. Januar verfügbar sein. Ob sich der Fang lohnt, erfahrt ihr in unserer Analyse zu Kyurem.

Außerdem landet Mega-Rexblisar in den Mega-Raids. Dort findet ihr aktuell noch Turtok, das bis zum 1. Dezember nun vermehrt auftauchen soll. Dann übernimmt Rexblisar.

Forschungsdurchbruch im Dezember

Ab dem 1. Dezember könnt ihr zwei Monster im Forschungsdurchbruch bekommen: Lapras und Flampion. Beide werden ab dem 1. Dezember zu bekommen sein und bleiben bis zum 1. Januar 2021 als Belohnung enthalten.

Auch Lapras wartet auf euch

Um sie zu kriegen, müsst ihr euch sieben Tagesstempel durch Feldforschungen sichern. Als kleinen Bonus gibt es Extra-EP, wenn ihr eines der beiden aus dem Durchbruch schnappt.

Flampion steckt im Durchbruch

Vor allem Flampion dürfte für viele Trainer ein interessanter Fang sein. Seine Entwicklung Flampivian ist ein richtig starker Feuer-Angreifer.

Alle Rampenlichtstunden im Dezember

Was ist das? Die Rampenlichtstunde stellt immer ein besonderes Pokémon in den Fokus. Dieses erscheint dann eine Stunde lang überall, außerdem gibt es einen Bonus dazu.

Im Dezember erwarten euch insgesamt 5 Rampenlichtstunden, die immer dienstags um 18:00 Uhr beginnen.

Dienstag, 1. Dezember

Welche Boni gibt es? Die erste Dezember-Rampenlichtstunde dreht sich um Jurob. Die kleine Robbe könnt ihr auch als Shiny im Spiel fangen. Als Bonus erwarten euch doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon.

Dienstag, 8. Dezember

Welche Boni gibt es? In der zweiten Woche erwartet euch Quiekel als Rampenlicht-Monster. Hier gibt es den beliebten Bonus „Doppelter Sternenstaub“ für gefangene Pokémon. Auch Quiekel gibt es als Shiny.

Quiekel hat mit Mamutel eine starke Entwicklung

Dienstag, 15. Dezember

Welche Boni gibt es? Hier liegt eine besondere Stunde an, denn es soll ein Überraschungs-Pokémon geben. Was das wohl wird? Auf jeden Fall wird es als Bonus doppelte Bonbons für gefangene Monster geben.

Dienstag, 22. Dezember

Welche Boni gibt es? Weiter geht es wieder mit einem Eis-Pokémon: Schneppke erwartet euch eine Stunde lang, mit doppelten Bonbons für alle Pokémon, die ihr verschickt. Auch Schneppke gibt es als Shiny.

Dienstag, 29. Dezember

Welche Boni gibt es? Den Abschluss macht am 29. Dezember Shnebedeck, der wieder doppelte XP mitbringt – für jedes entwickelte Pokémon. Shnebedeck könnt ihr ebenfalls in seiner schillernden Variante fangen.

So sieht die Shnebedeck-Familie aus

Insgesamt steckt der Dezember also voll mit winterlichen Eis-Pokémon. Das neue GO Beyond Update scheint sich damit schon bemerkbar zu machen: Denn ab dem 1. Dezember findet ihr euch die neuen Jahreszeiten in Pokémon GO.