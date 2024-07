In einem Spiel von den Machern von Don’t Starve erbaut ihr eure eigene Space-Kolonie – kostet euch gerade weniger als ein Burger

Auf Steam findet ihr aktuell viele interessante Angebote. Ein Spiel von den Machern von Don’t Starve Together bekommt ihr noch diese Woche für unter 8 Euro.

Um welches Spiel geht es hier? Oxygen Not Included ist eine Survival-Simulation von Klei Entertainment, den Machern hinter Don’t Starve Together. Erschienen ist das Spiel bereits im Jahr 2019 und auf Steam bekam es bereits über 109.000 Bewertungen. Die Spieler haben es mit 96 % äußerst positiv bewertet. Grund genug für uns, mal einen Blick darauf zu werfen.

Ziel ist, eure eigene Kolonie unter der Oberfläche eines fremden Planeten zu gründen und dort eine sichere Basis zu bauen. Ein Ort, an dem Sauerstoff ebenso knapp ist wie wichtige Ressourcen.

Ihr managt eure Basis, erbaut neue Räume, Lebenserhaltungssysteme und Technologien.

Die Spielmechaniken orientieren sich stark an echten physikalischen Gesetzen. Ihr müsst also auf Dinge wie Luftzirkulation, Abwasserentsorgung und Ressourcenmanagement achten.

Nebenbei müsst ihr die Bedürfnisse eurer Bewohner erfüllen und ihre Moral im Auge behalten, um Misserfolge zu vermeiden.

Bis wann läuft das Angebot? Noch bis zum 11. Juli 2024 bekommt ihr Oxygen Not Included auf Steam für 66 % günstiger. Ihr zahlt aktuell also nur 7,81 € statt den vollen Preis von 22,99 €.

Auch das Bundle mit dem DLC „Spaced Out!“ bekommt ihr gerade günstiger auf Steam. Hier könnt ihr 67 % sparen und zahlt so nur 11,13 € statt der vollen 33,78 €.

Außerdem gibt es das „Klei Survival Bundle 2024“ mit 8 Spielen des Studios und das „Klei Base Builder Bundle mit 4 Spielen“ für jeweils unter 25 € im Angebot.

Für wen ist das Spiel interessant? Oxygen Not Included sollte sich für alle Spieler lohnen, die sich gerne Management-Herausforderungen stellen und Spaß am Aufbau ihrer eigenen Basis haben. Wer Spiele mit „Wuselfaktor“ und Liebe zum Detail mag, wird mit diesem Spiel vermutlich auch auf seine Kosten kommen.

Wuselfaktor mit viel Liebe zum Detail

Schon der Trailer zeigt viele kleine, witzige Szenen, wie ein Bewohner, der stolpert und hinfällt, oder einen Stromschlag bekommt. Solche Szenen verleihen dem Spiel einen ganz eigenen Charme. Genau das scheint für viele Spieler auch ein positiver Punkt in ihrer Bewertung zu sein. „Die Animationen sind einfach so süß und liebevoll, hier wurde nirgendwo gegeizt“, schreibt ein Spieler in seiner Rezension.

„Für den absolut unwahrscheinlichen Fall, dass ich jemals in einer mehrwöchigen Quarantäne lande, möchte ich zusammen mit diesem Spiel eingesperrt werden“, schreibt ein anderer Spieler. Und das ist wohl schon Aussage genug, um zu wissen, dass man gut mehrere Spielstunden in Oxygen Not Included stecken kann. Noch mehr Spiele, die man während einer Quarantäne zocken könnte, findet ihr hier: Die coolsten Couch-Koop-Games – Das spielt die MeinMMO-Redaktion 2024