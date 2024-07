Ein neues Spiel auf Steam ruiniert eure Freundschaften schneller als Monopoly

Wem „Only Up“ zu einfach war, findet mit diesem Koop-Spiel auf Steam eine Herausforderung, die euch an euren Freundschaften zweifeln lässt.

Was ist das für ein Spiel? Der neue Koop-Titel Chained Together ist der geistige Nachfolger von „Only Up“. Genau wie in der Vorlage darf man in Chained Together einen Charakter in der Vogelperspektive steuern und versuchen ganz nach oben ins Ziel zu gelangen.

Dabei springt man auf allerlei Gegenständen durch die Gegend, fährt Auto oder benutzt Trampoline. Der Twist von Chained Together steckt jedoch schon im Namen. Eure Freunde und ihr seid mit einer Kette verbunden und müsst die Sprünge zusammen meistern.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Als Kettenglieder in den Abgrund

Was macht das Spiel zur Belastungsprobe für die Freundschaft? Nicht nur, dass ihr die Sprünge alle gemeinsam im gleichen Takt und Schritt meistern müsst. Wenn mehr als eine Person herunterfallen sollte, wird die Schwerkraft ihr nötigstes tun und euch mit herunterziehen.

Auch eine einzelne Person kann die ganze Gruppe mit einem unglücklichen Schritt in die Tiefe reißen, zum Beispiel wenn man nicht aufpasst und in eine der Fallen tritt, die das Spiel für euch parat hat.

Wem das alles noch viel zu einfach ist, der kann auch den sogenannten „Lava Mode“ aktivieren. Ganz nach dem Motto des Kinderspiels „Der Boden ist Lava“ steigt von unten stetig die Lava, die versucht euch und eure Freunde einzuholen. Ihr müsst euch also beeilen und dürft nicht nach unten fallen.

Bei euren Versuchen werden eure Freunde also immer wieder dafür sorgen, dass ihr wieder von vorne anfangen müsst.

Wie kommt das Spiel an? Obwohl das Spiel eure Freundschaften auf die Zerreißprobe stellt, kommt der geistige „Only Up“ Nachfolger gut bei den Spielern an. Das Spiel hat auf Steam 90 % positive Bewertungen bei über 10.500 abgegeben Stimmen.

Für gerade einmal 5,– € pro Person könnt ihr eure Freundschaft mit Chained Together auf die Probe stellen. Das Spiel unterstützt bis zu 4 Spieler und bietet auch für Anfänger einen Einsteiger-Modus. Auch andere Spiele orientieren sich bei erfolgreichen Steam-Hits: Neues Survival-Spiel sieht aus wie STALKER als MMO, weckt Hoffnung nach der großen Enttäuschung um The Day Before