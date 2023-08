Neues Open-World-Spiel auf Steam lässt euch mit einem bewaffneten Luftschiff den Himmel erobern – Steam-Bewertung ist sehr positiv

Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Durch die größeren Städte der fliegenden Inseln steuert ihr Eure Spielfigur zu Fuß und kämpft mit Gewehren gegen die Feinde, die euch an Land erwarten. Kauft im Shop neue Waffen und rüstet euch so für den nächsten Kampf.

Was zeigt der Black-Skylands – Trailer? Der Trailer gibt einen großen Einblick in die top-down Shooter-Elemente die Black Skylands für euch zu bieten hat. Ihr steuert euer Luftschiff an fliegenden Felsen vorbei, über große Inseln und an euren Gegnern vorbei. Im Kampf setzt ihr die Schusswaffen des Luftschiffs ein.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to