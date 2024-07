Erfinder von One Piece stellt sich den Fragen der Fans, zeichnet neuen Charakter mit seltsamen Hobbys

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Wie kommt Hanafuda bei den Fans an? Im reddit-Forum finden einige, dass Hanafuda so aussähe, als wäre er ein ehemaliges Mitglied der 100-Bestien-Piratenbande. Dabei handelt es sich um die Piratengruppe, die unter dem Befehl von Kaido steht.

One Piece steckt voller Piraten. In einem Video zeigt euch MeinMMO, welches die coolsten Schiffe sind:

Die Live-Action-Serie zu One Piece zeigt 3 weitere, neue Schauspieler – Einen kennen wir aus Game of Thrones

Der Mangaka von One Piece, Eiichiro Oda, hat sich in der neuen SBS-Ausgabe 109 wieder den Fragen der Fans gestellt. Die Ausgabe ist zwar noch nicht offiziell veröffentlicht, doch wir wissen schon jetzt, welche Fragen dem Schöpfer gestellt wurden. Dabei verrät er etwas über einen Charakter, den es bislang noch gar nicht zu sehen gab.

