One Piece: Die Charakternamen verraten, dass zwei der größten Bösewichte ursprünglich zusammenarbeiten sollten

Einigen Fans von One Piece ist aufgefallen, dass viele der Charaktere aus Dressrosa und Wa no Kuni nach Karten oder Kartenspielen benannt wurden. Eiichiro Oda stellte in einer Q&A-Ausgabe klar, dass es sich dabei um keinen Zufall handelt.

Welche Charaktere heißen wie Kartenspiele? Die Flying Six zählen zu den stärksten Untergebenen von Kaido. Die meisten von ihnen sind nach einem Kartenspiel benannt, das in einem oder mehreren Ländern bekannt ist:

Ulti wurde nach einem ungarischen Kartenspiel für drei Spieler benannt.

Page One heißt wie ein japanisches Kartenspiel.

Who’s-Who heißt wie ein Kartenspiel, das von David Parlett erfunden wurde.

Black Maria ist nicht nur ein Charakter in One Piece, sondern auch ein britisches Kartenspiel.

Sasaki oder auch 44A ist als Kartenspiel vor allem in Nordkorea bekannt.

X Drake ist der Einzige, der nach keinem Kartenspiel benannt wurde. Er zählt sowieso schon zur Schlimmsten Generation in One Piece.

Über ihnen stehen die drei Katastrophen King, Queen und Jack. Sie wurden nach den Spielkarten König, Königin und Bube benannt, die in mehreren Spielen wie Rommé oder Poker vorkommen. Unter den Flying Six gibt es noch andere Kommandanten, die beispielsweise Holed’em (Texas Hold’em), Poker oder Solitaire heißen. Sämtliche Untergebene von Kaido wurden also nach Karten oder Kartenspielen benannt.

Doch es gibt noch eine weitere Piratenbande, die wie Karten heißen. Donquixote Doflamingo hat selbst den Spitznamen Joker und Pica, Diamante, Trebol und Vergo sollen nach den Kartensymbolen Pik, Karo, Kreuz und Herz benannt worden sein (via reddit).

Kaido und Doflamingo sollten gemeinsame Sache machen

Wieso heißen die beiden Piratenbanden wie Karten oder Kartenspiele? Eiichiro Oda verriet in SBS-Ausgabe 98, dass Doflamingo nicht umsonst Joker als Spitznamen hat. In einer ursprünglichen Idee sollte er zusammen mit King, Queen und Jack als ranghoher Pirat unter Kaido dienen.

Diese ursprüngliche Verbindung wird auch jetzt noch durch Doflamingos Spitznamen deutlich. Er hätte in Wa no Kuni mit den anderen Mitgliedern der 100-Bestien-Piratenbande auf Ruffy und seine Crew treffen sollen. Doch Oda sei froh, dass Ruffy den Bösewicht schon vorher losgeworden ist.

Wie stehen die beiden jetzt in Verbindung zueinander? Oda verwarf schlussendlich die Idee und machte aus Doflamingo den Herrscher von Dressrosa. Er beauftragte Caesar Crown mit der Produktion von SAD, das für die Herstellung künstlicher Zoan-Teufelsfrüchte genutzt wurde.

Kaido zählte zu den besten Kunden von Doflamingo. Er kaufte die hergestellten Teufelsfrüchte, um eine Armee aus Bestien zu erschaffen. Doch Ruffy und seine Crew durchkreuzten sämtliche Pläne: Sie entführten Caesar Crown, zerstörten die Fabriken und besiegten schlussendlich beide Schurken.